Le secret que seuls 5 personnes connaissent : pourquoi le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2026 est-il gardé secret ?

La plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial, décernée par le magazine France Football, le Ballon d'Or 2026 est au cœur d'un buzz inattendu. Diverses rumeurs sur les réseaux sociaux et dans les médias suggèrent qu'un joueur vedette aurait déjà été désigné, alimentant les débats parmi les fans.

Cependant, selon RMC Sport, ces informations sont totalement infondées : à l'heure actuelle, le nom du lauréat n'est connu que par seulement 5 personnes dans le monde entier.

Une nouvelle intrigue : pourquoi les candidats eux-mêmes ne sont-ils pas au courant ?

L'ancien rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a commenté la question, expliquant les changements radicaux apportés au processus de vote et de remise du prix :

Personne ne sait avant la cérémonie : Depuis 2024, aucune information sur les résultats n'est communiquée aux lauréats avant le début de la cérémonie. Tous les candidats arrivent dans la salle dans les mêmes conditions et dans une incertitude totale ;

Égalité des chances : « Lorsqu'ils arrivent dans la salle, aucun ne peut lever la main avant les autres, car personne ne connaît le résultat », a souligné Ferré ;

Éliminer le risque de fuites : Le fait que seuls quelques organisateurs connaissent les résultats à l'avance et que cette information soit tenue secrète jusqu'au dernier moment permet de mettre fin aux fausses rumeurs.

« Après l'ère Messi et Ronaldo, nous avons changé les règles »

Pendant des années, le monde du football connaissait le vainqueur des jours, voire des semaines avant la cérémonie. Les organisateurs ont décidé de mettre fin à cette tradition :

Maintenir le suspense : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ayant mis fin à leur domination, les règles de remise des prix ont été radicalement révisées. L'objectif principal est désormais de préserver l'émotion et l'effet de surprise jusqu'au bout ;

Le mécanisme du secret : Selon Pascal Ferré, pour faciliter la confidentialité et maximiser l'intérêt pour la cérémonie, le nom du vainqueur reste scellé dans une enveloppe jusqu'à son ouverture sur scène.

Ce trophée prestigieux, remis au meilleur joueur de l'année, conserve un suspense intense jusqu'à ce qu'il soit enfin entre les mains de son véritable propriétaire.