Quel effectif pour l'Espagne lors des matchs décisifs de la Ligue des Nations ?

Le sélectionneur de l'Espagne, championne d'Europe en titre, Luis de la Fuente, a dévoilé une liste élargie pour les matchs décisifs de la Ligue des Nations de l'UEFA en novembre.

La « Roja », qui affiche un bilan de 100 % dans son groupe, s'apprête à relever deux défis majeurs : l'équipe se déplacera le 12 novembre pour affronter la République tchèque, puis recevra son principal rival, l'Angleterre, le 15 novembre sur son terrain.

Effectif complet : Répartition par ligne

Les joueurs suivants ont été convoqués par Luis de la Fuente :

Gardiens : Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Vallés (Betis) ;

Défenseurs : Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo, Marc Pubill (tous deux — Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella, Dean Huijsen (tous deux — Real) ;

Milieux de terrain : Martín Zubimendi, Mikel Merino (tous deux — Arsenal), Pedri, Fermín López (tous deux — Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Marc Roca (Betis), Pablo Barrios, Álex Baena (tous deux — Atlético) ;

Attaquants : Ferran Torres (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (tous deux — Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol).

Situation au classement et enjeux

L'Espagne aborde ce rassemblement en position idéale, en tant que leader incontesté du groupe :

Espagne — 12 points : Leader du groupe avec un bilan parfait de quatre victoires en quatre journées ;

Angleterre — 9 points : L'équipe de Thomas Tuchel, deuxième, espère prendre la tête lors du choc du 15 novembre ;

Croatie (3 points) et République tchèque (0 point) : Les Croates restent à la 3e place, tandis que la République tchèque n'a pas encore marqué de point.

Les Espagnols visent à assurer leur qualification pour les play-offs dès le match contre la République tchèque, afin de consolider la première place du groupe lors de la confrontation contre l'Angleterre le 15 novembre.