Quel effectif pour l'Espagne lors des matchs décisifs de la Ligue des Nations ?

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Quel effectif pour l'Espagne lors des matchs décisifs de la Ligue des Nations ?

Le sélectionneur de l'Espagne, championne d'Europe en titre, Luis de la Fuente, a dévoilé une liste élargie pour les matchs décisifs de la Ligue des Nations de l'UEFA en novembre.

La « Roja », qui affiche un bilan de 100 % dans son groupe, s'apprête à relever deux défis majeurs : l'équipe se déplacera le 12 novembre pour affronter la République tchèque, puis recevra son principal rival, l'Angleterre, le 15 novembre sur son terrain.

Effectif complet : Répartition par ligne

Les joueurs suivants ont été convoqués par Luis de la Fuente :

  • Gardiens : Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Vallés (Betis) ;

  • Défenseurs : Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo, Marc Pubill (tous deux — Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella, Dean Huijsen (tous deux — Real) ;

  • Milieux de terrain : Martín Zubimendi, Mikel Merino (tous deux — Arsenal), Pedri, Fermín López (tous deux — Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Marc Roca (Betis), Pablo Barrios, Álex Baena (tous deux — Atlético) ;

  • Attaquants : Ferran Torres (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (tous deux — Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol).

Situation au classement et enjeux

L'Espagne aborde ce rassemblement en position idéale, en tant que leader incontesté du groupe :

  • Espagne — 12 points : Leader du groupe avec un bilan parfait de quatre victoires en quatre journées ;

  • Angleterre — 9 points : L'équipe de Thomas Tuchel, deuxième, espère prendre la tête lors du choc du 15 novembre ;

  • Croatie (3 points) et République tchèque (0 point) : Les Croates restent à la 3e place, tandis que la République tchèque n'a pas encore marqué de point.

Les Espagnols visent à assurer leur qualification pour les play-offs dès le match contre la République tchèque, afin de consolider la première place du groupe lors de la confrontation contre l'Angleterre le 15 novembre.

EspagneÉquipe nationale d'EspagneLigue des Nations de l'UEFALuis de la FuenteFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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