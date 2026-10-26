Pourquoi Lionel Messi ne sera-t-il pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or 2026 ?

·3·Sport
Pourquoi Lionel Messi ne sera-t-il pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or 2026 ?

Des États-Unis, l'Inter Miamicapitaine du club et légende du football mondial, Lionel Messi ne participera pas à la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026. C'est ce qu'a rapporté officiellement la source The Touchline.

La cérémonie aura lieu le soir du 26 octobre de cette année au Royaume-Uni, dans le célèbre théâtre « Palladium » (London Palladium) à Londres. Cette soirée de gala se distingue par plusieurs faits historiques uniques.

Première cérémonie à Londres et 70e anniversaire de France Football

L'événement du Ballon d'Or de cette année coïncide avec une date importante dans l'histoire du football :

  • Pour la première fois dans la capitale britannique : Ce prix prestigieux, créé par le magazine France Football en 1956, est remis à Londres pour la première fois de son histoire ;

  • 70e anniversaire : Cette distinction individuelle la plus prestigieuse décernée au meilleur joueur du monde célèbre officiellement son 70e anniversaire cette année ;

  • Lieu historique : Après les scènes parisiennes traditionnelles, le théâtre ancien et luxueux du « Palladium » de Londres a été choisi pour accueillir la cérémonie.

Messi — seul représentant de la MLS et détenteur du record absolu avec 8 titres

Malgré l'absence du génie du football de 39 ans, sa candidature et ses records sont à nouveau au centre de l'attention :

  • Seul représentant de la MLS dans la liste des 30 : Lionel Messi a été inclus cette année parmi les 30 candidats en lice pour le Ballon d'Or, devenant ainsi le seul joueur en activité de la ligue nord-américaine (MLS) à y figurer ;

  • Record inégalé — 8 Ballons d'Or : La star argentine est entrée dans l'histoire comme le joueur ayant remporté ce prix le plus grand nombre de fois. Il a soulevé ce trophée huit fois au total (en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023) ;

  • Raison de l'absence : Pour l'instant, le calendrier chargé des matchs, la distance du voyage ou le fait que d'autres candidats soient favoris pour le prix sont cités comme les raisons principales de son absence.

Les Ballons d'Or historiques de Lionel Messi

Nombre de trophées

Années remportées

Club à l'époque

1–4

2009, 2010, 2011, 2012

FC Barcelone

5–6

2015, 2019

FC Barcelone

7

2021

Paris Saint-Germain

8

2023

Inter Miami / PSG

Lionel MessiBallon d'OrInter MiamiFrance FootballFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le secret que seuls 5 personnes connaissent : pourquoi le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2026 est-il gardé secret ?Le secret que seuls 5 personnes connaissent : pourquoi le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2026 est-il gardé secret ?Hier 21:19Sensation attendue à Londres : Messi assistera à la cérémonie du Ballon d'Or avec sa familleSensation attendue à Londres : Messi assistera à la cérémonie du Ballon d'Or avec sa famille12 octobre 20:07L'intrigue du 26 octobre révélée : le sélectionneur espagnol remportera le prix principalL'intrigue du 26 octobre révélée : le sélectionneur espagnol remportera le prix principal24 octobre 15:27Autogoal de Casemiro : L'Inter Miami s'incline à New YorkAutogoal de Casemiro : L'Inter Miami s'incline à New YorkHier 08:47Lionel Messi révèle le sommet de sa carrière et ses buts les plus importantsLionel Messi révèle le sommet de sa carrière et ses buts les plus importants23 octobre 20:24La confession de Messi : quels buts la légende argentine considère-t-elle comme les plus importants ?La confession de Messi : quels buts la légende argentine considère-t-elle comme les plus importants ?22 octobre 22:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester