Pourquoi Lionel Messi ne sera-t-il pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or 2026 ?

Des États-Unis, l'Inter Miamicapitaine du club et légende du football mondial, Lionel Messi ne participera pas à la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026. C'est ce qu'a rapporté officiellement la source The Touchline.

La cérémonie aura lieu le soir du 26 octobre de cette année au Royaume-Uni, dans le célèbre théâtre « Palladium » (London Palladium) à Londres. Cette soirée de gala se distingue par plusieurs faits historiques uniques.

Première cérémonie à Londres et 70e anniversaire de France Football

L'événement du Ballon d'Or de cette année coïncide avec une date importante dans l'histoire du football :

Pour la première fois dans la capitale britannique : Ce prix prestigieux, créé par le magazine France Football en 1956, est remis à Londres pour la première fois de son histoire ;

70e anniversaire : Cette distinction individuelle la plus prestigieuse décernée au meilleur joueur du monde célèbre officiellement son 70e anniversaire cette année ;

Lieu historique : Après les scènes parisiennes traditionnelles, le théâtre ancien et luxueux du « Palladium » de Londres a été choisi pour accueillir la cérémonie.

Messi — seul représentant de la MLS et détenteur du record absolu avec 8 titres

Malgré l'absence du génie du football de 39 ans, sa candidature et ses records sont à nouveau au centre de l'attention :

Seul représentant de la MLS dans la liste des 30 : Lionel Messi a été inclus cette année parmi les 30 candidats en lice pour le Ballon d'Or, devenant ainsi le seul joueur en activité de la ligue nord-américaine (MLS) à y figurer ;

Record inégalé — 8 Ballons d'Or : La star argentine est entrée dans l'histoire comme le joueur ayant remporté ce prix le plus grand nombre de fois. Il a soulevé ce trophée huit fois au total (en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023) ;

Raison de l'absence : Pour l'instant, le calendrier chargé des matchs, la distance du voyage ou le fait que d'autres candidats soient favoris pour le prix sont cités comme les raisons principales de son absence.

Les Ballons d'Or historiques de Lionel Messi