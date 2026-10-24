Un ailier du FC Barcelone explique comment les réseaux sociaux détruisent le football

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Un ailier du FC Barcelone explique comment les réseaux sociaux détruisent le football

Le club catalan « FC Barcelone » et son ailier anglais, la star Anthony Gordon se sont retrouvés sous les projecteurs avec des réflexions inattendues et philosophiques avant ses débuts lors du « El Clásico » contre le Real Madrid.

Dans une interview accordée au célèbre média espagnol Sport.es l'ailier a parlé ouvertement de la façon dont les réseaux sociaux modernes perturbent la vie humaine et empoisonnent la santé mentale des footballeurs professionnels.

« Le monde empire » : Remords personnels et dépendance au téléphone

Anthony Gordon a expliqué sincèrement l'impact négatif du monde virtuel sur l'esprit humain à travers son propre exemple :

  • Le tournant après 2010 : « Je suis convaincu que depuis l'essor des réseaux sociaux, vers 2010, le monde qui nous entoure ne cesse de se dégrader. Les gens accordent trop d'importance à des choses insignifiantes qui n'ont aucune valeur ;

  • Les vraies valeurs : La seule réalité qui compte vraiment, c'est ce qui se passe chez vous, auprès de votre famille et de vos proches ;

  • Sentiment de malheur : J'avoue que je perds parfois mon temps à faire défiler mon fil d'actualité sur mon smartphone sans réfléchir. Mais au moment où je le fais, je me sens très coupable, et cette habitude me rend encore plus malheureux », déclare le joueur.

« Les joueurs sont devenus dépendants de l'opinion des autres » : Comment les réseaux ont changé le jeu ?

La star anglaise s'inquiète vivement du fait que, dans le football moderne, l'exposition individuelle prime sur l'intérêt collectif :

  • Notes artificielles : Les réseaux sociaux ont radicalement changé la façon dont les joueurs évaluent leurs performances et leur utilité sur le terrain ;

  • La tentation des éloges sur Internet : Beaucoup de joueurs sont devenus trop attachés et dépendants de l'opinion d'inconnus sur Internet ;

  • Crise du jeu collectif : Toute l'attention du public est concentrée uniquement sur ceux qui marquent des buts ou font des passes décisives. Pourtant, prendre les bonnes décisions collectives et aider ses coéquipiers devrait toujours primer sur les statistiques personnelles et les louanges virtuelles.

À l'approche du match décisif contre les Madrilènes, les réflexions franches et profondes de Gordon ont déclenché une vague de débats dans le monde du football moderne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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