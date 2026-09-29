Gianni Infantino est arrivé en Ouzbékistan : la délégation de la FIFA examine des projets clés

Un événement majeur pour le football ouzbek a débuté. Une délégation dirigée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, effectue une visite officielle les 29 et 30 septembre en Ouzbékistan .

La visite des dirigeants de la FIFA devrait devenir une plateforme de dialogue importante pour discuter de nouveaux projets, d'infrastructures et du soutien aux jeunes talents dans le football national.

Qui a accueilli Gianni Infantino en Ouzbékistan ?

La délégation de la FIFA a été accueillie par le ministre des Sports de l'Ouzbékistan, Adham Ikramov ainsi que par le premier vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan, Ravshan Irmatov .

Le programme de la visite comprend la découverte d'une série de projets et d'installations visant à populariser davantage le football, à développer les infrastructures sportives et à renforcer la coopération internationale.

La coopération avec la FIFA joue un rôle crucial dans la définition de nouvelles orientations pour le football ouzbek. Auparavant, lors d'une rencontre entre le président Shavkat Mirziyoyev et Gianni Infantino, des questions telles que l'amélioration du système de gouvernance du football, l'identification des jeunes talents et la formation internationale des entraîneurs, arbitres, managers et autres spécialistes avaient été abordées.

L'accent principal est mis sur les jeunes joueurs

L'un des axes importants de la visite est le soutien aux jeunes talents.

Une attention particulière est accordée à l'identification précoce des enfants talentueux dans le football national, à la création de conditions d'entraînement de qualité et à leur intégration dans le football professionnel.

À cet égard, les infrastructures jouent également un rôle décisif. Avec le soutien technique de la FIFA, en Ouzbékistan un Centre national de football moderne a été créé, incluant un centre opérationnel doté de solutions innovantes pour le football numérique, comme l'ont souligné les autorités.

Le football ouzbek franchit une nouvelle étape

La visite du président de la FIFA intervient après un résultat historique pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

En 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois. Le président Shavkat Mirziyoyev a qualifié ce résultat d'événement majeur dans l'histoire du football du pays.

Désormais, l'une des tâches principales consiste à consolider ce résultat par un développement systématique.

Outre les succès de l'équipe nationale, le football des jeunes, les académies, la formation des entraîneurs, l'arbitrage, les infrastructures et le système de gestion restent des enjeux cruciaux.

La coopération avec la FIFA se développe en Ouzbékistan

La coopération entre l'Ouzbékistan et la FIFA a couvert plusieurs domaines ces dernières années.

Notamment, les discussions ont porté sur l'élargissement des capacités du pays à accueillir des tournois majeurs de la FIFA, le développement d'infrastructures modernes et la formation de spécialistes du football.

En 2025, la finale de la CAFA Nations Cup a eu lieu en Ouzbékistan, avec la participation du président de la FIFA, Gianni Infantino.

De plus, il a été officiellement annoncé qu'un accord avait été conclu pour l'ouverture d'un bureau régional de la FIFA à Tachkent pour les pays d'Asie centrale .

Quels changements sont attendus après la visite ?

Les réunions des 29 et 30 septembre permettront de discuter de plusieurs questions importantes pour le football ouzbek.

Les axes principaux sont :

le développement continu des infrastructures de football ;

le soutien aux jeunes talents ;

la formation des entraîneurs et des spécialistes du football ;

la popularisation accrue du football dans tout le pays ;

le renforcement de la coopération internationale avec la FIFA

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La qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde attire encore plus l'attention sur ce processus.

La visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est donc pas une simple visite officielle, mais une étape importante pour le football ouzbek, axée sur le renforcement des infrastructures, de la jeunesse et de la coopération internationale .