Carles Puyol : le Real Madrid pourrait être plus fort avec Mourinho

L’ancien défenseur du FC Barcelone, Carles Puyol, a déclaré que le Real Madrid pourrait encore se renforcer sous la direction de José Mourinho. La légende du club catalan apprécie beaucoup le technicien portugais et a particulièrement souligné sa compréhension approfondie du football.

Puyol a tenu ces propos après le retour de Mourinho au Real Madrid, où il a commencé à diriger l’équipe jusqu’en 2029.

Puyol connaissait déjà bien Mourinho

Carles Puyol s’est souvenu avoir rencontré Mourinho au début de sa carrière au FC Barcelone.

« Nous parlons d’un grand entraîneur. Je l’ai rencontré au FC Barcelone lorsque je suis passé de l’équipe de jeunes à l’équipe première. Même à cette époque, on percevait déjà à quel point sa compréhension du football était profonde. »

Selon Puyol, Mourinho a prouvé au cours de la suite de sa carrière qu’il était un entraîneur de très haut niveau.

« Guardiola et Mourinho, Messi et Cristiano »

Puyol s’est également souvenu du premier passage de Mourinho au Real Madrid. À cette époque, la rivalité entre le club madrilène et le FC Barcelone était l’une des plus grandes confrontations du football mondial.

« À cette époque, deux grandes équipes brillaient sur le terrain, sur fond de rivalité entre Guardiola et Mourinho, Messi et Cristiano. Je me souviens très bien de cette superbe confrontation. »

Le nouveau passage de Mourinho au Real Madrid devrait une nouvelle fois placer la rivalité avec le FC Barcelone au centre de l’attention. À l’approche de la nouvelle saison du championnat d’Espagne, les Madrilènes considèrent de nouveau les Catalans comme l’un de leurs principaux rivaux.

Puyol croit aussi au FC Barcelone

Fait intéressant, bien que la légende du FC Barcelone ait reconnu que son rival pourrait se renforcer, elle a également affiché sa confiance dans les capacités de son propre club.

Il a souligné que le FC Barcelone restait une équipe solide et pouvait obtenir de bons résultats lors de la nouvelle saison.

« Je crois toujours que le FC Barcelone est une équipe forte et capable de réaliser une excellente saison. Avec Mourinho, le Real Madrid pourrait être encore plus puissant. »

Une nouvelle grande rivalité est attendue cette saison

Les commentaires sur l’énergie nouvelle que le retour de Mourinho pourrait apporter au Real Madrid se multiplient. Le technicien portugais a déjà travaillé au club de 2010 à 2013, période durant laquelle il a livré une rivalité très intense avec le FC Barcelone.

Son nouvel objectif est désormais clair : refaire du Real Madrid le principal prétendant au titre de champion d’Espagne.

Indicateur Information Entraîneur José Mourinho Club Real Madrid Premier passage de Mourinho 2010–2013 Nouveau contrat Jusqu’en 2029 Évaluation de Puyol Le Real Madrid pourrait être encore plus fort

Le premier test approche

Le Real Madrid disputera son premier match de Liga de la nouvelle saison le 22 août contre l’Espanyol. Pour Mourinho, ce sera l’un des premiers tests officiels sérieux de son deuxième passage au Real Madrid.

La déclaration de Puyol a encore accru l’intérêt autour du prochain Clásico : le FC Barcelone croit en ses propres forces, tandis que le Real Madrid vise de nouveau les sommets avec Mourinho.

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