Manchester City veut recruter l’ailier de Palmeiras Allan Elias

Les grands clubs anglais ont commencé à s’activer sur le marché des transferts estival afin de renouveler en profondeur leur effectif et de renforcer leur ligne offensive. Selon The Athletic, Manchester City a fait d’Allan Elias, l’ailier brésilien prometteur de Palmeiras, sa principale cible. Ce transfert devrait constituer une étape importante pour remplacer les cadres appelés à quitter le club et accompagner les changements au sein de l’effectif. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Alors que Tottenham négocie activement le transfert de Savinho, la direction de Manchester City cherche un remplaçant à la hauteur. Le Brésilien de 22 ans a attiré l’attention des recruteurs des plus grands clubs européens, tandis que ses qualités techniques et son calme sur le terrain impressionnent les spécialistes. Le club anglais devra toutefois relever un défi de taille, car la direction de Palmeiras affirme fermement ne pas vouloir vendre son joueur vedette cet été.

Le prix du transfert et les changements au club

Selon des sources proches du club brésilien, tout prétendant devra s’acquitter intégralement de la clause libératoire de 100 millions d’euros inscrite dans le contrat d’Allan Elias pour le recruter. Le jeune talent, qui a fait ses débuts avec l’équipe première de Palmeiras en 2025, a depuis disputé 48 rencontres en Série A, inscrivant 6 buts et délivrant 5 passes décisives. Cette saison, il a également marqué à 6 reprises toutes compétitions confondues, contribuant ainsi au succès de son équipe dans la course au titre.

Manchester City connaît cet été l’un des renouvellements d’effectif les plus importants de son histoire. Plusieurs joueurs ayant fortement influencé le cœur de l’équipe sont partis : Rodri a rejoint Barcelone, tandis que Bernardo Silva a pris la direction du Real Madrid. Le départ de Tijjani Reijnders de Manchester City impose également une tâche majeure à l’entraîneur Enzo Maresca, contraint de reconstruire son nouvel effectif.

Autres mouvements au sein du club

Les changements au sein de l’effectif de Manchester City ne se limitent pas aux départs, puisque d’autres opérations se poursuivent activement sur le marché des transferts. Newcastle United négocie l’arrivée du milieu de terrain Nico González, tandis que Tottenham travaille, en plus de Savinho, sur le transfert de l’attaquant Omar Marmoush. Selon Goal.com, les derniers jours du mercato estival devraient être marqués par plusieurs transferts retentissants.

Concernant Allan Elias, malgré ses performances remarquées en club, il n’a pas encore fait ses débuts officiels avec l’équipe nationale du Brésil. Son potentiel et ses perspectives d’avenir en font néanmoins une cible attrayante pour les clubs les plus prestigieux d’Europe. Même si cette opération s’annonce difficile pour Manchester City, le club anglais est prêt à tout mettre en œuvre pour recruter le joueur.