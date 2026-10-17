Nouvelle étape dans la coopération entre l'UFA et l'AFC : Le leader du football continental en visite à Tachkent

Le président de la Confédération asiatique de football (AFC) Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa à la tête d'une délégation de haut rang, est arrivé pour une visite officielle en Ouzbékistan. est arrivé.

Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), les membres de la délégation internationale du 16 au 18 octobre séjourneront dans la capitale, Tachkent, pour participer à une série de réunions et d'événements officiels.

Programme de la visite et objectifs principaux

Dans le cadre de la visite du dirigeant du football continental, plusieurs domaines importants aux niveaux national et international seront abordés :

Visite des infrastructures : Inspection des stades de football modernes, des académies et des centres d'entraînement en cours de construction dans le pays ;

Popularisation du football : Soutien aux projets prometteurs visant à développer le sport chez les jeunes et le football de masse ;

Renforcement de la coopération internationale : Renforcement du partenariat entre l'UFA et l'AFC, en Ouzbékistan et négociations sur l'élargissement des possibilités d'accueillir des tournois continentaux majeurs.

Le prestige du football ouzbek sur le continent est en pleine croissance

Ces dernières années, les résultats brillants des équipes nationales et de jeunes d'Ouzbékistan sur les scènes asiatique et mondiale, ainsi que l'accueil réussi de compétitions internationales de haut niveau, ont considérablement renforcé la position du pays au sein du système de l'AFC. Cette visite du Cheikh Salman est une expression concrète de cette confiance et servira à propulser le football local vers une nouvelle étape.