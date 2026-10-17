Nouvelle étape dans la coopération entre l'UFA et l'AFC : Le leader du football continental en visite à Tachkent

·85·Sport
Nouvelle étape dans la coopération entre l'UFA et l'AFC : Le leader du football continental en visite à Tachkent

Le président de la Confédération asiatique de football (AFC) Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa à la tête d'une délégation de haut rang, est arrivé pour une visite officielle en Ouzbékistan. est arrivé.

Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), les membres de la délégation internationale du 16 au 18 octobre séjourneront dans la capitale, Tachkent, pour participer à une série de réunions et d'événements officiels.

Programme de la visite et objectifs principaux

Dans le cadre de la visite du dirigeant du football continental, plusieurs domaines importants aux niveaux national et international seront abordés :

  • Visite des infrastructures : Inspection des stades de football modernes, des académies et des centres d'entraînement en cours de construction dans le pays ;

  • Popularisation du football : Soutien aux projets prometteurs visant à développer le sport chez les jeunes et le football de masse ;

  • Renforcement de la coopération internationale : Renforcement du partenariat entre l'UFA et l'AFC, en Ouzbékistan et négociations sur l'élargissement des possibilités d'accueillir des tournois continentaux majeurs.

Le prestige du football ouzbek sur le continent est en pleine croissance

Ces dernières années, les résultats brillants des équipes nationales et de jeunes d'Ouzbékistan sur les scènes asiatique et mondiale, ainsi que l'accueil réussi de compétitions internationales de haut niveau, ont considérablement renforcé la position du pays au sein du système de l'AFC. Cette visite du Cheikh Salman est une expression concrète de cette confiance et servira à propulser le football local vers une nouvelle étape.

Cheikh Salman bin Ibrahim Al KhalifaConfédération Asiatique de FootballAssociation de Football d'OuzbékistanTachkentFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'équipe nationale d'Ouzbékistan en division élite : quel est le nouveau mécanisme pour la qualification à la Coupe du Monde 2034 ?L'équipe nationale d'Ouzbékistan en division élite : quel est le nouveau mécanisme pour la qualification à la Coupe du Monde 2034 ?5 octobre 19:46Révolution dans le football asiatique : la Ligue des Nations remplacera les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'AsieRévolution dans le football asiatique : la Ligue des Nations remplacera les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie5 octobre 11:51Ouverture de la « FIFA Arena » à Tachkent : Infantino visite l'école n°90 et inaugure le terrainOuverture de la « FIFA Arena » à Tachkent : Infantino visite l'école n°90 et inaugure le terrain30 septembre 16:21Le ballon officiel de la Coupe d'Asie 2027 est dévoilé : l'Ouzbékistan sera de la partieLe ballon officiel de la Coupe d'Asie 2027 est dévoilé : l'Ouzbékistan sera de la partie29 septembre 20:28L’entraîneur principal de « Paxtakor » en Ligue des champions élite de l’AFC est connu : détailsL’entraîneur principal de « Paxtakor » en Ligue des champions élite de l’AFC est connu : détails10 août 15:35Cannavaro de retour à Tachkent : quel signal envoie-t-il aux entraîneurs ?Cannavaro de retour à Tachkent : quel signal envoie-t-il aux entraîneurs ?31 juillet 13:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre