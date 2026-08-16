Le PSG recrute l’ailier de l’Ajax Mika Godts pour 55 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain poursuit son activité intense sur le marché des transferts estival et a officiellement confirmé l’arrivée de l’ailier belge Mika Godts, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Selon Goal.com, le club parisien a accepté de verser 55 millions d’euros, bonus compris, soit environ 47 millions de livres sterling. L’information, selon Goal.com a été rapportée.

Après une saison remarquable en Eredivisie, le jeune attaquant s’est installé au Parc des Princes et a signé un contrat de cinq ans avec le club français. Dans une interview accordée au site officiel du club, Mika Godts a déclaré être fier de rejoindre l’une des meilleures équipes du monde et a promis de répondre aux attentes de la direction ainsi qu’à l’approche de l’entraîneur Luis Enrique.

Une saison éclatante aux Pays-Bas et des performances historiques

La saison dernière, Mika Godts est devenu l’un des ailiers les plus prolifiques du championnat néerlandais. Il a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives en Eredivisie. Grâce à ces statistiques, il est devenu l’un des trois joueurs de l’histoire de l’Ajax à avoir enregistré plus de 15 buts et passes décisives sur une même saison depuis 2010-2011.

Selon le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, le club souhaitait conserver le joueur, mais a reconnu son impuissance face à l’intérêt de grands clubs comme le PSG. Cruyff a notamment souligné ses qualités uniques et son importante contribution à l’équipe.

Changements en attaque et avenir de Bradley Barcola

Peu avant de finaliser ce transfert, le géant français avait également recruté l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres pour environ 50 millions d’euros. L’arrivée de l’ancien ailier de Monaco Maghnes Akliouche a également renforcé le secteur offensif, intensifiant encore la concurrence sous les ordres de Luis Enrique.

L’avenir de Bradley Barcola est incertain, car l’arrivée de nouveaux joueurs menace sa place dans le onze titulaire. Selon certaines informations, l’international français serait prêt à envisager un transfert à Liverpool cet été, et son départ de Paris est considéré comme de plus en plus probable.