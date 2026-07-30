Karim Adeyemi révèle son plus grand rêve : que veut-il au FC Barcelone ?

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Karim Adeyemi révèle son plus grand rêve : que veut-il au FC Barcelone ?

Le jeune ailier allemand Karim Adeyemi, qui a récemment rejoint le FC Barcelone, a accordé une interview au prestigieux média espagnol Mundo Deportivo . Dans cet entretien, le joueur s'est confié sans détour sur ses ambitions avec les Blaugrana, son plus grand rêve et une douloureuse défaite par le passé.

Zamin.uz revient sur les principaux détails de cet échange captivant et sur les objectifs futurs d'Adeyemi.

1. La défaite en Ligue des champions : amertume et ambition

Au cours de l'interview, le journaliste a rappelé à Adeyemi la défaite subie avec leBorussia Dortmunden finale de la Ligue des champions. Le club allemand s'était alors incliné lors du match décisif, laissant un souvenir très amer au joueur.

À la question du journaliste concernant une éventuelle revanche avec Barcelone après cet échec, Adeyemi a répondu avec fermeté et passion.

Karim Adeyemi :

« Bien sûr. Remporter la Ligue des champions est mon plus grand rêve. J'étais tout près d'atteindre cet objectif, mais malheureusement la chance nous a tourné le dos et nous avons perdu. Cependant, je n'ai pas baissé les bras. »

Ces mots témoignent de la grande motivation et de la détermination du joueur. Il est bien décidé à triompher dans la plus prestigieuse des compétitions européennes sous les couleurs du FC Barcelone.

2. Travail acharné et objectif sur le chemin du rêve

Adeyemi a souligné qu'il travaillait sans relâche pour réaliser son rêve. Pour lui, remporter la Ligue des champions n'est pas seulement un souhait, c'est un objectif précis.

Avis de l'entraîneur :

« Je rêve toujours de gagner ce tournoi. Je travaille dur chaque jour précisément dans ce but, pour faire de mon rêve une réalité. »

Ces propos illustrent l'approche professionnelle de l'ailier allemand et sa conviction de pouvoir contribuer aux succès du FC Barcelone. Son arrivée devrait renforcer un peu plus l'attaque catalane.

3. Du Borussia au Barça : Une nouvelle page

Pour rappel, Karim Adeyemi a été transféré du Borussia Dortmund au FC Barcelone la semaine dernière. Ce transfert marque un nouveau chapitre important dans la carrière de l'ailier allemand. Il est prêt à exprimer tout son potentiel au Camp Nou et à décrocher de grands succès avec l'équipe.

Son interview a attiré l'attention de nombreux supporters et experts du football. L'enthousiasme et les ambitions d'Adeyemi renforcent les espoirs placés dans l'avenir du FC Barcelone.

L'interview et les objectifs de Karim Adeyemi

Aspect / Critère

Détails

Joueur

Karim Adeyemi (22 ans, Allemagne)

Club

FC Barcelone (récemment arrivé)

Ancien club

Borussia Dortmund

Objectif principal

Remporter la Ligue des champions

Passé européen

Finaliste de la Ligue des champions (défaite)

Média intervieweur

Mundo Deportivo

Thème principal de l'interview

Rêves et projets

La passion et les ambitions de la nouvelle star du FC Barcelone, Karim Adeyemi, impressionnent tout le monde.

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Pensez-vous que Karim Adeyemi pourra remporter la Ligue des champions avec le FC Barcelone ? Pourra-t-il dynamiser l'attaque catalane ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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