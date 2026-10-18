L'entraîneur du Betis explique les raisons de la défaite contre Barcelone

·55·Sport
L'entraîneur du Betis explique les raisons de la défaite contre Barcelone

Lors du choc central dramatique et riche en buts de la 9e journée de la Liga espagnole, le Betis s'est incliné 2-5 à domicile face au FC Barcelone. Cependant, cette rencontre a suscité une vive polémique, non seulement pour ses beaux buts, mais aussi pour les décisions arbitrales.

L'entraîneur expérimenté du club sévillan, Manuel Pellegrini, a vivement critiqué les décisions de l'arbitre principal Ricardo de Burgos Bengoetxea, accusant le jeune attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal,d'avoir ouvertement provoqué.

« L'arbitre n'a pas le sens du football » : les principaux griefs de Pellegrini

Le coach des locaux, AS, a souligné dans une interview accordée au prestigieux journal que les situations litigieuses avaient complètement changé le cours du match :

  • Décisions unilatérales : « Pour être honnête, le travail de l'arbitre a été décourageant — il n'avait aucune notion du sens du jeu. Ses décisions ont eu un impact négatif direct sur le déroulement de la rencontre ;

  • But refusé et jeu dangereux : Notre but a été refusé — le ballon a touché la main parce que Kuko a été poussé, ce qui n'a pas influencé l'action de but. Dans une autre situation, le pied d'un joueur du FC Barcelone était à hauteur de la tête d'un adversaire, mais leur but a été validé ;

  • L'expulsion qui a scellé le sort du match : C'est ce carton rouge qui a décidé du sort du match : Lamine Yamal a provoqué, et notre joueur a réagi. En réalité, aucun des deux n'aurait dû être expulsé — l'arbitre aurait dû les appeler et se contenter d'un carton jaune. Avec cette décision, le match était pratiquement terminé. »

L'incident de la 54e minute : pourquoi Bernal a-t-il été directement expulsé ?

Le moment le plus critique qui a changé le destin du match est survenu alors que le score était de 2-3 et que le Betis poussait pour égaliser :

  • Coup de tête et carton rouge : À la 54e minute, lors d'une altercation, le milieu de terrain du Betis, Facundo Bernal, a donné un coup de tête à Lamine Yamal ;

  • La sanction sévère de l'arbitre : L'arbitre n'a pas hésité à montrer un carton rouge direct à Bernal, obligeant les locaux à finir le match en infériorité numérique ;

  • Un mot aimable pour Yamal : Malgré ses critiques, l'entraîneur a reconnu le talent de la jeune star : « Yamal est un grand joueur. Son altercation avec Bernal était le résultat de la tension du match. Je ne peux que féliciter Lamine pour son beau but. »

En supériorité numérique, les Catalans ont inscrit deux buts supplémentaires en fin de match, consolidant leur première place au classement avec une victoire finale 5-2.

BetisBarceloneManuel PellegriniRicardo de BurgosLiga
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Betis intègre le top 3 lors de la 6e journée de Liga, Villarreal s'impose avec caractère à MalagaLe Betis intègre le top 3 lors de la 6e journée de Liga, Villarreal s'impose avec caractère à Malaga18 septembre 06:11Le FC Barcelone écrase le Betis 5-2 et consolide sa place de leader en LigaLe FC Barcelone écrase le Betis 5-2 et consolide sa place de leader en LigaHier 23:37Betis — Barcelone : compositions et direct commentéBetis — Barcelone : compositions et direct commentéHier 20:20Betis - FC Porto : compositions et direct commentéBetis - FC Porto : compositions et direct commenté14 octobre 23:41«Drame à Séville» : Le Real Madrid s'incline face au Betis«Drame à Séville» : Le Real Madrid s'incline face au Betis5 septembre 07:48L'entraîneur du FC Barcelone réagit à la défaite du Real Madrid face au BetisL'entraîneur du FC Barcelone réagit à la défaite du Real Madrid face au Betis5 septembre 18:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre