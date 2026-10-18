L'entraîneur du Betis explique les raisons de la défaite contre Barcelone

Lors du choc central dramatique et riche en buts de la 9e journée de la Liga espagnole, le Betis s'est incliné 2-5 à domicile face au FC Barcelone. Cependant, cette rencontre a suscité une vive polémique, non seulement pour ses beaux buts, mais aussi pour les décisions arbitrales.

L'entraîneur expérimenté du club sévillan, Manuel Pellegrini, a vivement critiqué les décisions de l'arbitre principal Ricardo de Burgos Bengoetxea, accusant le jeune attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal,d'avoir ouvertement provoqué.

« L'arbitre n'a pas le sens du football » : les principaux griefs de Pellegrini

Le coach des locaux, AS, a souligné dans une interview accordée au prestigieux journal que les situations litigieuses avaient complètement changé le cours du match :

Décisions unilatérales : « Pour être honnête, le travail de l'arbitre a été décourageant — il n'avait aucune notion du sens du jeu. Ses décisions ont eu un impact négatif direct sur le déroulement de la rencontre ;

But refusé et jeu dangereux : Notre but a été refusé — le ballon a touché la main parce que Kuko a été poussé, ce qui n'a pas influencé l'action de but. Dans une autre situation, le pied d'un joueur du FC Barcelone était à hauteur de la tête d'un adversaire, mais leur but a été validé ;

L'expulsion qui a scellé le sort du match : C'est ce carton rouge qui a décidé du sort du match : Lamine Yamal a provoqué, et notre joueur a réagi. En réalité, aucun des deux n'aurait dû être expulsé — l'arbitre aurait dû les appeler et se contenter d'un carton jaune. Avec cette décision, le match était pratiquement terminé. »

L'incident de la 54e minute : pourquoi Bernal a-t-il été directement expulsé ?

Le moment le plus critique qui a changé le destin du match est survenu alors que le score était de 2-3 et que le Betis poussait pour égaliser :

Coup de tête et carton rouge : À la 54e minute, lors d'une altercation, le milieu de terrain du Betis, Facundo Bernal, a donné un coup de tête à Lamine Yamal ;

La sanction sévère de l'arbitre : L'arbitre n'a pas hésité à montrer un carton rouge direct à Bernal, obligeant les locaux à finir le match en infériorité numérique ;

Un mot aimable pour Yamal : Malgré ses critiques, l'entraîneur a reconnu le talent de la jeune star : « Yamal est un grand joueur. Son altercation avec Bernal était le résultat de la tension du match. Je ne peux que féliciter Lamine pour son beau but. »

En supériorité numérique, les Catalans ont inscrit deux buts supplémentaires en fin de match, consolidant leur première place au classement avec une victoire finale 5-2.