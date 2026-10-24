Sensation inattendue : Aston Villa bat Manchester City à Birmingham

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Sensation inattendue : Aston Villa bat Manchester City à Birmingham

Dans le cadre de la 8e journée de Premier League, l'un des duels les plus intenses et surprenants de la semaine a eu lieu. Le club de Birmingham, Aston Villa a accueilli l'un des géants actuels, Manchester Cityet a remporté une victoire inattendue sur le score de 2:1.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov a débuté dans le onze de départ des Mancuniens et a joué l'intégralité des 90 minutes au centre de la défense.

Doublé de Jackson et réponse rapide de Haaland

Le match au Villa Park a démarré sur un rythme effréné avec des attaques intenses dès les premières minutes :

  • But rapide : Les hôtes ont réussi à ouvrir le score dès la 6e minute — Nicolas Jackson a profité d'un espace dans la défense adverse pour marquer (1:0) ;

  • Haaland égalise : Au début de la seconde période, les visiteurs ont intensifié leur jeu et à la 52e minute, le buteur norvégien Erling Haaland a rétabli l'équilibre, portant le score à 1:1 ;

  • Le but de la victoire : Cependant, seulement huit minutes plus tard, à la 60e minute, Nicolas Jackson a inscrit son deuxième but, offrant ainsi les 3 points précieux aux joueurs de Birmingham.

Abdukodir Khusanov au cœur de la défense

Le jeune talent ouzbek Abdukodir Khusanov a une fois de plus Manchester Citytenté de justifier la confiance placée en lui en tant que titulaire en défense. Bien qu'il ait repoussé plusieurs attaques dangereuses, les « Citizens » sont repartis bredouilles.

Feuille de match :

Premier League. 8e journée

Aston Villa — Manchester City 2:1

  • Buts : Jackson 6, 60 — Haaland 52.

  • Aston Villa : Suzuki, Maatsen, Torres, Cash (55), Lindelöf, McGinn (Buendía, 66), Manzambi (Barkley, 66), Edward (Mbae, 59), Kamara, Gomes (Goretzka, 82), Jackson (Maio, 82).

  • Manchester City : Donnarumma, Guéhi (Lewis, 46), Dias, Khusanov, Gvardiol, Cherki (Foden, 46), Ndiaye (McAdoo, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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