Lors de la 8e journée de Premier League, après une défaite 1-2 à Birmingham contre Aston Villa, Manchester City a vu son défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov se distinguer par une performance solide et de haut niveau.

À l'issue de cette rencontre intense et disputée, la plateforme statistique internationale Flashscore a évalué les actions de Khusanov sur le terrain avec une note de 8,0 . C'est la deuxième meilleure performance parmi les joueurs des « Citizens » malgré la défaite.

Khusanov — le meilleur après Doku, devant Haaland

Le défenseur ouzbek, impérial en charnière centrale, a réussi à surpasser les stars de l'équipe selon les évaluations statistiques :

Liste des leaders : À Manchester City, seul l'ailier Jérémy Doku (8,1) a obtenu une note légèrement supérieure à celle de Khusanov ;

Les stars derrière : Le milieu de terrain Elliot Anderson a reçu une note de 7,8, tandis que l'unique buteur Erling Haaland et l'Argentin Enzo Fernández ont chacun obtenu 7,7 ;

La plus mauvaise note pour Donnarumma : Auteur d'erreurs grossières sur les buts encaissés, le gardien italien Gianluigi Donnarumma a enregistré la pire performance avec 4,5.

Première défaite de la saison, mais la place de leader est conservée

Le match à Villa Park a été très difficile :

Détails des buts : Pour les locaux, Nicolas Jackson a inscrit un doublé aux 6e et 60e minutes, offrant la victoire aux joueurs de Birmingham. Le but de City a été marqué par Erling Haaland à la 52e minute ;

Fin de la série victorieuse : Après sept victoires consécutives, Manchester City perd ses premiers points mais, malgré la défaite, conserve sa place de leader avec 21 points au classement.

La titularisation complète d'Abdukodir Khusanov et son statut parmi les meilleurs joueurs dans un match aussi complexe prouvent qu'il s'est parfaitement adapté au rythme de la Premier League.