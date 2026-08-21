Aston Villa vise Tosin Adarabioyo pour remplacer Ezri Konsa

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Aston Villa vise Tosin Adarabioyo pour remplacer Ezri Konsa

Le club anglais d’Aston Villa est entré dans la course pour recruter Tosin Adarabioyo, joueur de Chelsea, afin de renouveler en profondeur sa ligne défensive. Selon Sky Sports, cette opération prend une importance particulière alors que l’un des défenseurs titulaires de l’équipe, Ezri Konsa, devrait rejoindre Arsenal. Goal.com rapporte ces informations.

L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, est engagé dans une course contre la montre pour reconstruire son effectif après les lourdes pertes du mercato estival. Le départ le plus important concerne Ezri Konsa, international anglais, qui aurait signé un contrat de quatre ans avec Arsenal, entraîné par Mikel Arteta.

Les changements en défense et la situation de Tosin

Le défenseur central de 28 ans Tosin Adarabioyo traverse une période difficile à Stamford Bridge depuis son arrivée en 2024, en provenance de Fulham en tant que joueur libre. Malgré sa formation à l’académie de Manchester City, il n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le onze titulaire sous les différents entraîneurs londoniens. Le fait que son numéro ait été attribué à un nouveau joueur et qu’il soit passé au numéro 38 montre également que son avenir au club est incertain.

Tosin n’avait même pas été inscrit sur la feuille de match de Chelsea pour le dernier match amical contre la Real Sociedad. Bien que Marseille, le Séville FC et Benfica, au Portugal, entraîné par son ancien mentor Marco Silva, s’intéressent à lui, la possibilité de rester en Premier League pourrait être un facteur décisif pour le joueur.

Les plans d’Arsenal et les options alternatives

Pour Arsenal, le transfert d’Ezri Konsa constituerait une recrue majeure pour l’équipe de Mikel Arteta. Après les blessures de William Saliba et de Jurriën Timber, Arteta souhaite renforcer sa défense et compte sur la polyvalence du joueur. Après avoir disputé 286 matchs avec Aston Villa, Konsa s’apprête à rejoindre le champion en titre, une étape importante dans sa carrière.

Selon Goal.com, la direction d’Aston Villa ne se limite pas à Tosin. Pour renforcer sa défense, le club envisage également Fikayo Tomori, le défenseur de l’AC Milan, comme solution alternative. L’international anglais préférerait lui aussi Aston Villa parmi les prétendants, tandis que des discussions préliminaires auraient débuté entre les deux parties.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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