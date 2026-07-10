Aston Villa réclame 130 millions de livres pour Morgan Rogers : Foden va-t-il rejoindre l'équipe ?

L'une des révélations de la saison actuelle en Premier League, Morgan Rogers, devrait devenir le protagoniste du marché des transferts. Le club de Birmingham, Aston Villa, a fixé un prix record de 130 millions de livres sterling (environ 175 millions de dollars) pour son talentueux milieu de terrain. Si ce transfert se concrétise, le club disposera de fonds importants pour renforcer son effectif, bien que les experts prévoient que la stratégie de transfert de l'équipe sera différente de ce qui est attendu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rogers, qui participe actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Angleterre, suscite un vif intérêt de la part d'Arsenal. Cependant, selon les dernières informations, les "Gunners" ont commencé à se concentrer davantage sur l'option du milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes. Le prix très élevé fixé par Aston Villa pourrait forcer le club londonien à reculer, ce qui augmente la probabilité que Rogers reste dans les West Midlands.

Dans une interview accordée à Goal, l'ancien attaquant du club, Stan Collymore, a souligné que même si Rogers était vendu, l'équipe ne recruterait pas des stars comme Phil Foden ou Eberechi Eze. Selon Collymore, Aston Villa doit respecter les règles de rentabilité et de durabilité (PSR) et une partie importante des fonds reçus sera utilisée pour assainir le bilan du club.

De nouveaux noms adaptés au style d'Unai Emery

L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, préfère les jeunes talents ayant un potentiel de développement aux stars déjà établies. Selon Collymore, l'équipe manque actuellement de joueurs capables d'atteindre une vitesse élevée sur les ailes et de battre les défenseurs adverses en un contre un. Alors que Leon Bailey et d'autres options n'ont pas donné les résultats escomptés, le staff technique a entamé de nouvelles recherches.

Le club devrait se concentrer non pas sur des stars de Manchester City comme Phil Foden, mais sur des joueurs de 21 à 23 ans évoluant en Bundesliga ou en Serie A, encore peu connus du grand public. Cette stratégie permettra à Emery de façonner des joueurs adaptés à son système et d'augmenter encore leur valeur marchande.

Parallèlement, l'absence de Phil Foden dans l'effectif de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026 alimente diverses rumeurs sur son avenir. Bien que certains fans le considèrent comme un candidat idéal pour Aston Villa, ce transfert est difficile à réaliser sur le plan financier et tactique. La situation est similaire pour Eberechi Eze : il pourrait rejoindre des clubs de haut niveau comme Arsenal, mais il est peu probable que le club de Birmingham se lance dans la course pour lui.

En conclusion, on peut dire qu'Aston Villa se concentrera sur les domaines suivants lors du prochain mercato :

Équilibrer le budget tout en respectant les règles de durabilité financière ;

Obtenir le prix le plus élevé possible pour Morgan Rogers ou le conserver dans l'équipe ;

Rechercher des ailiers jeunes et rapides dans les cinq grands championnats européens ;

Renforcer l'effectif avec des joueurs travailleurs qui correspondent au schéma tactique de l'équipe.

Pour l'instant, toute l'attention est portée sur la participation de Rogers sur la scène internationale. Chacune de ses performances réussies lors de la Coupe du Monde donnera à Aston Villa un avantage supplémentaire sur le marché des transferts.