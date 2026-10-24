45 médailles d'or et troisième place en Asie : l'Ouzbékistan établit un record historique en parasport

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45 médailles d'or et troisième place en Asie : l'Ouzbékistan établit un record historique en parasport

Organisés par le Japon, les prestigieux Jeux Para Asiatiques Aichi-Nagoya 2026 ont officiellement pris fin. La délégation ouzbèke, qui a brillé lors de la compétition, a remporté un total de 145 médailles, entrant dans l'histoire en tant que troisième nation la plus puissante du continent au classement général.

Ce succès constitue la meilleure performance absolue de notre pays dans l'histoire des Jeux Para Asiatiques, tant en qualité qu'en nombre total de médailles. Le précédent record avait été établi en 2014 lors des jeux organisés en Corée du Sud, où nos représentants avaient terminé à la 5e place.

45 médailles d'or : le podium des parasportifs ouzbeks

Tout au long du tournoi, nos compatriotes ont fait preuve d'une grande détermination et d'un immense talent, occupant solidement toutes les marches du podium :

  • Médailles d'or : 45 ;

  • Médailles d'argent : 49 ;

  • Médailles de bronze : 51 ;

  • Total des médailles remportées : 145.

Grâce à ce résultat exceptionnel, l'Ouzbékistan a largement devancé au classement général des puissances sportives continentales telles que l'Inde, la Corée du Sud, l'Iran et la Thaïlande.

Top 10 : Classement général des médailles à l'issue de la compétition

Alors que la Chine a dominé le tableau des médailles des Jeux Aichi-Nagoya 2026, le Japon, pays hôte, a pris la deuxième place. Le top 10 se présente comme suit :

  1. Chine : 207 or, 117 argent, 111 bronze (total : 435)

  2. Japon : 64 or, 60 argent, 62 bronze (total : 186)

  3. Ouzbékistan : 45 or, 49 argent, 51 bronze (total : 145)

  4. Inde : 30 or, 35 argent, 49 bronze (total : 114)

  5. Corée du Sud : 29 or, 38 argent, 33 bronze (total : 100)

  6. Iran : 26 or, 36 argent, 40 bronze (total : 102)

  7. Thaïlande : 19 or, 40 argent, 66 bronze (total : 125)

  8. Indonésie : 15 or, 21 argent, 37 bronze (total : 73)

  9. Kazakhstan : 12 or, 16 argent, 22 bronze (total : 50)

  10. Arabie saoudite : 8 or, 8 argent, 1 bronze (total : 17)

Ce succès historique du mouvement paralympique ouzbek prouve une fois de plus l'efficacité des réformes menées dans le pays en faveur du sport et de l'inclusion.

OuzbékistanJaponChineIndeCorée du Sud
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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