Le président sud-coréen et son épouse dégustent des tacos et assistent à un concert de K-pop au Mexique

·18·Monde
Le président sud-coréen et son épouse dégustent des tacos et assistent à un concert de K-pop au Mexique

Corée du Sud Le président Lee Jae-myung et son épouse Kim Hye-kyung ont attiré l'attention lors de leur visite officielle au Mexique grâce à des sorties remarquées.

Le couple présidentiel s'est rendu au restaurant Tacos Atarantados à Mexico pour goûter aux célèbres tacos mexicains. Ils ont également posé pour des photos avec le personnel du restaurant.

Par la suite, Corée du Sud le dirigeant et son épouse ont assisté à un concert du groupe de K-pop mondialement connu, Stray Kids.

Au-delà des rencontres diplomatiques, cette visite du couple présidentiel a marqué les esprits par leur intérêt pour la culture et la gastronomie locales. Ces événements Corée du Sud ont également mis en lumière les liens culturels entre le pays et le Mexique.

Lee Jae-myungKim Hye-kyungStray KidsCorée du SudMexique
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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