Des policiers holographiques apparaissent en Corée du Sud pour réduire la criminalité

Corée du Sud Dans la capitale, Séoul, des policiers holographiques réalistes sont testés pour améliorer la sécurité publique et prévenir la criminalité. Selon les premières données, cette technologie a contribué à réduire le nombre de délits dans les espaces publics.

Chaque soir, de 19h00 à 22h00, dans le parc bondé Judong n°3 du quartier de Chung-gu à Séoul, une image d'homme en uniforme de police, mesurant plus de 170 centimètres, apparaît. Il rappelle que la police interviendra immédiatement en cas d'urgence et que des caméras de surveillance sont présentes.

Cependant, il ne s'agit pas d'un véritable agent, mais d'un hologramme tridimensionnel créé pour renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et prévenir les troubles. Ce modèle, développé par l'entreprise Hologrammica spécialisée dans les technologies holographiques, a été installé à titre expérimental en octobre dernier.

Le nombre de crimes a diminué de 22 pour cent

An Dong-hyun, chef du département de police de Jungbu, souligne que l'hologramme est un outil moderne qui augmente le sentiment de sécurité des citoyens et exerce un impact psychologique pour prévenir les infractions.

Il a ajouté que la police prévoit d'étendre ses mesures de lutte contre la criminalité en utilisant des technologies d'intelligence artificielle.

Selon l'Agence de police métropolitaine de Séoul, en comparant les périodes avant et après l'installation de l'hologramme, le nombre de crimes commis dans le parc et ses environs a diminué d'environ 22 pour cent.

Bien que la police admette que cette technologie ne peut pas arrêter directement les criminels, elle souligne son efficacité pour prévenir les délits et instaurer un sentiment de sécurité. Son utilisation pourrait être étendue à l'avenir en fonction des résultats.

Les représentants de la police estiment qu'en regardant de près, on remarque que l'hologramme n'est pas un être humain réel. Cependant, l'illusion de la présence d'un agent de police sur place a suffi à influencer le comportement des gens.

Les internautes comparent l'hologramme à un fantôme

Bien que la police souligne les résultats positifs de la technologie, les internautes ont réagi avec humour. Beaucoup ont comparé l'hologramme à un épouvantail moderne, suggérant que la baisse de la criminalité pourrait être due au fait que les gens ont peur d'entrer dans le parc.

« C'est quoi ce délire, un policier fantôme se promène ici ! À quoi pensent-ils ? » a écrit un utilisateur.

Ainsi, l'expérience de Séoul montre de nouvelles méthodes pour assurer la sécurité publique grâce aux technologies modernes. Toutefois, l'efficacité à long terme des policiers holographiques et leur déploiement dans d'autres zones dépendront des résultats futurs.