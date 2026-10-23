Des policiers holographiques apparaissent en Corée du Sud pour réduire la criminalité

·7·Monde
Des policiers holographiques apparaissent en Corée du Sud pour réduire la criminalité

Corée du Sud Dans la capitale, Séoul, des policiers holographiques réalistes sont testés pour améliorer la sécurité publique et prévenir la criminalité. Selon les premières données, cette technologie a contribué à réduire le nombre de délits dans les espaces publics.

Chaque soir, de 19h00 à 22h00, dans le parc bondé Judong n°3 du quartier de Chung-gu à Séoul, une image d'homme en uniforme de police, mesurant plus de 170 centimètres, apparaît. Il rappelle que la police interviendra immédiatement en cas d'urgence et que des caméras de surveillance sont présentes.

Cependant, il ne s'agit pas d'un véritable agent, mais d'un hologramme tridimensionnel créé pour renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et prévenir les troubles. Ce modèle, développé par l'entreprise Hologrammica spécialisée dans les technologies holographiques, a été installé à titre expérimental en octobre dernier.

Le nombre de crimes a diminué de 22 pour cent

An Dong-hyun, chef du département de police de Jungbu, souligne que l'hologramme est un outil moderne qui augmente le sentiment de sécurité des citoyens et exerce un impact psychologique pour prévenir les infractions.

Il a ajouté que la police prévoit d'étendre ses mesures de lutte contre la criminalité en utilisant des technologies d'intelligence artificielle.

Selon l'Agence de police métropolitaine de Séoul, en comparant les périodes avant et après l'installation de l'hologramme, le nombre de crimes commis dans le parc et ses environs a diminué d'environ 22 pour cent.

Une silhouette en carton illuminée représentant un policier se tient debout pendant la nuit.

Bien que la police admette que cette technologie ne peut pas arrêter directement les criminels, elle souligne son efficacité pour prévenir les délits et instaurer un sentiment de sécurité. Son utilisation pourrait être étendue à l'avenir en fonction des résultats.

Les représentants de la police estiment qu'en regardant de près, on remarque que l'hologramme n'est pas un être humain réel. Cependant, l'illusion de la présence d'un agent de police sur place a suffi à influencer le comportement des gens.

Les internautes comparent l'hologramme à un fantôme

Bien que la police souligne les résultats positifs de la technologie, les internautes ont réagi avec humour. Beaucoup ont comparé l'hologramme à un épouvantail moderne, suggérant que la baisse de la criminalité pourrait être due au fait que les gens ont peur d'entrer dans le parc.

« C'est quoi ce délire, un policier fantôme se promène ici ! À quoi pensent-ils ? » a écrit un utilisateur.

Ainsi, l'expérience de Séoul montre de nouvelles méthodes pour assurer la sécurité publique grâce aux technologies modernes. Toutefois, l'efficacité à long terme des policiers holographiques et leur déploiement dans d'autres zones dépendront des résultats futurs.

SéoulPolicier HolographiqueHologrammicaSécurité PubliqueTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des centaines de Pikachu envahissent les rues de Séoul et surprennent tout le mondeDes centaines de Pikachu envahissent les rues de Séoul et surprennent tout le monde6 octobre 16:41Le drapeau de l'Ouzbékistan dans le ciel de Séoul : une scène inattendue attire tous les regardsLe drapeau de l'Ouzbékistan dans le ciel de Séoul : une scène inattendue attire tous les regards15 septembre 13:49Du sommet des BRICS directement à Séoul : Tokaïev en visite d'État en Corée du SudDu sommet des BRICS directement à Séoul : Tokaïev en visite d'État en Corée du Sud14 septembre 13:30Une femme décède en Corée du Sud après la pose de 11 implantsUne femme décède en Corée du Sud après la pose de 11 implants16 août 00:33«Manchester City» s’impose face à l’Atlético à Séoul : doublé de Marmoush«Manchester City» s’impose face à l’Atlético à Séoul : doublé de Marmoush9 août 21:10Maresca dévoile son plan à Manchester City après sa première victoireMaresca dévoile son plan à Manchester City après sa première victoire5 août 21:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu