Le Japon expulse deux autres citoyens ouzbeks en séjour illégal

L'Agence des services d'immigration du Japon a expulsé deux autres ressortissants ouzbeks qui résidaient illégalement dans le pays. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade d'Ouzbékistan au Japon.

Il est noté que l'un des citoyens était entré au Japon avec un visa de stagiaire technique, mais n'avait pas quitté le pays après l'expiration de son visa et avait ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Le second citoyen était entré avec un visa de courte durée et était resté illégalement après l'expiration de sa validité, avant d'être arrêté.

Les autorités japonaises ont rappelé une fois de plus que les cas de séjour ou de travail illégal entraînent l'expulsion de ces personnes. Il a également été conseillé aux citoyens de ne pas croire aux offres infondées et trompeuses telles que « il est possible de travailler librement au Japon ».

En outre, il a été souligné qu'une demande infondée d'obtention du statut de réfugié ne confère pas le droit de rester dans le pays, mais peut au contraire conduire à une expulsion après un refus.