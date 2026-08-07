Publication des passeports les plus puissants du monde : Nouveau classement mondial

L'organisation internationale Henley Passport Index a présenté le classement des passeports les plus puissants du monde pour 2026. Le classement a été établi sur la base du nombre de pays et de territoires que les citoyens d'un pays peuvent visiter sans visa préalable.

Des études récentes montrent que la position des pays asiatiques et leur influence diplomatique dans le domaine de la mobilité et des voyages mondiaux se sont renforcées à un niveau sans précédent.

Hégémonie asiatique : Les quatre premières places reviennent à l'Asie !

Selon les résultats du classement 2026, le passeport de Singapour a été reconnu comme le passeport le plus puissant du monde. Actuellement, les Singapouriens peuvent voyager dans le monde entier vers 192 destinations sans visa (pour information, en 2016 ce chiffre était de 173).

L'honorable deuxième place est partagée par trois géants asiatiques à la fois :

Japon

Corée du Sud

Émirats arabes unis (EAU)

Les citoyens de ces pays ont un accès libre sans aucun visa vers 188 pays du monde.

Saut record : Les EAU ont enregistré un chiffre historique au cours des 20 dernières années. Le pays a augmenté le nombre de destinations sans visa de 153, atteignant un total de 188. C'est le fruit de relations diplomatiques actives et du développement économique.

La situation en Europe et en Amérique du Nord

Les pays européens et nord-américains maintiennent également leur stabilité, mais dans le contexte de la croissance rapide des pays asiatiques, leur classement a légèrement baissé.

Pays européens :

Norvège — 5e place (186 destinations sans visa)

Suisse — 6e place (185 destinations)

Union européenne et Grande-Bretagne — en moyenne 184 pays accessibles sans visa.

Amérique du Nord :

Canada — 183 destinations

États-Unis — 180 destinations

Bien que le Canada et les États-Unis aient augmenté le nombre de destinations sans visa par rapport à 2016, ils ont été rétrogradés dans le tableau du classement en raison du développement très rapide des autres pays.

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