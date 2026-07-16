11 médailles d'or à Jakarta : nos deux équipes premières en Asie !

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11 médailles d'or à Jakarta : nos deux équipes premières en Asie !

Les jeunes boxeurs ouzbeks ont terminé les championnats d'Asie à Jakarta avec une victoire éclatante. Nos équipes masculines U-19 et U-23 ont pris la première place au classement général.

Dans les deux catégories d'âge, nos représentants ont remporté un total de 18 médailles : 11 d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. La Confédération asiatique de boxe a confirmé que notre équipe U-19 a remporté 7 titres sur 10 catégories de poids, tandis que nos U-23 ont décroché 4 titres.

Quatre médailles d'or pour l'équipe U-23

Dans la compétition des moins de 23 ans, les représentants de l'Ouzbékistan ont remporté quatre médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze.

Médaille

Poids

Boxeur

Or

-65 kg

Ilhomjon Irgashev

Or

-70 kg

Abdulloh Madaminov

Or

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Or

+90 kg

Ozodbek Aliyev

Argent

-85 kg

Norbek Abdullayev

Argent

-90 kg

Samir Sobirov

Bronze

-55 kg

Faryozbek Do‘smatov

Bronze

-60 kg

Abdurahmon Mahmudjonov

Bronze

-75 kg

Abdulaziz Abdulhamidov

Selon les résultats officiels, Ilhomjon Irgashev, Abdulloh Madaminov, Fazliddin Erkinboyev et Ozodbek Aliyev sont devenus champions d'Asie dans leurs catégories. Avec le Kazakhstan (3), l'Inde (2) et le Japon (1), l'Ouzbékistan s'est imposé comme l'équipe ayant produit le plus de champions chez les U-23.

Domination des boxeurs U-19 en finale

Notre équipe junior a enregistré des résultats encore plus impressionnants. Sept des huit boxeurs ouzbeks ayant atteint la finale ont remporté leur combat décisif.

Médaille

Poids

Boxeur

Or

-50 kg

O‘tkirbek Norqosimov

Or

-55 kg

Elyor Rustamov

Or

-60 kg

Muhammadrizo Ukimov

Or

-75 kg

Suhrob Rahmatullayev

Or

-80 kg

Abror Sharipov

Or

-85 kg

Sardorbek Bahromxo‘jayev

Or

-90 kg

Asadbek Sultanboyev

Argent

+90 kg

Islom Salixov

Bronze

-70 kg

Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev

L'équipe ouzbèke U-19 a remporté sept des dix médailles d'or masculines. Le Kazakhstan a remporté deux titres et la République de Corée un.

Résultats globaux des deux équipes

La répartition des médailles de nos équipes masculines lors de la compétition de Jakarta est la suivante :

Catégorie d'âge

Or

Argent

Bronze

Total

U-23

4

2

3

9

U-19

7

1

1

9

Total

11

3

4

18

L'efficacité remarquable lors des finales mérite d'être soulignée : les représentants des deux équipes ont remporté la majorité de leurs combats décisifs.

Une grande victoire parmi 20 nations

Les championnats d'Asie U-19 et U-23 se sont déroulés du 3 au 16 juillet à Jakarta, capitale de l'Indonésie. 329 boxeurs issus de 20 fédérations nationales y ont participé.

Le fait que les deux équipes masculines de l'Ouzbékistan soient arrivées premières au classement général est un résultat majeur pour l'avenir de la boxe nationale. Ces jeunes champions sont attendus pour représenter l'Ouzbékistan dans l'équipe senior, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques.

Selon vous, lequel de ces boxeurs champions à Jakarta remportera l'or olympique à l'avenir ?

OuzbékistanJakartaKazakhstanIndeJapon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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