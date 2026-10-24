Arsenal bat Everton avec assurance et rejoint Manchester City

Dans le cadre de la 8e journée de Premier League, le club londonien Arsenal a accueilli le club de Liverpool, Everton sur son terrain et s'est imposé avec assurance sur le score de 2-0. Grâce à ce succès, les hommes de Mikel Arteta portent leur total à

21 points et grimpent à la 2e place du classement. Avec le même nombre de points, Manchester City reste en tête uniquement grâce à une meilleure différence de buts. Everton stagne à la 9e place avec 10 points.Un match marqué par des buts de défenseurs : Comment s'est déroulée la rencontre ?

Les Londoniens ont pris l'initiative dès les premières minutes et ont su exploiter les phases arrêtées :

But rapide de Konsa :

Dès la 7e minute, Ezri Konsa a ouvert le score en trompant le gardien adverse (1-0) ; Le coup de grâce de Gabriel :

En seconde période, à la 68e minute, le défenseur central brésilien Gabriel Magalhães a inscrit le deuxième but des locaux, scellant ainsi le sort du match (2-0) ; Contrôle serein :

Everton n'a pas réussi à se montrer dangereux devant le but des « Gunners » tout au long de la rencontre et repart bredouille. Feuille de match :

Premier League. 8e journée

Arsenal — Everton 2-0

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