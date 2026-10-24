Arsenal bat Everton avec assurance et rejoint Manchester City

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Arsenal bat Everton avec assurance et rejoint Manchester City

Dans le cadre de la 8e journée de Premier League, le club londonien Arsenal a accueilli le club de Liverpool, Everton sur son terrain et s'est imposé avec assurance sur le score de 2-0. Grâce à ce succès, les hommes de Mikel Arteta portent leur total à

21 points et grimpent à la 2e place du classement. Avec le même nombre de points, Manchester City reste en tête uniquement grâce à une meilleure différence de buts. Everton stagne à la 9e place avec 10 points.Un match marqué par des buts de défenseurs : Comment s'est déroulée la rencontre ?

Les Londoniens ont pris l'initiative dès les premières minutes et ont su exploiter les phases arrêtées :

But rapide de Konsa :

  • Dès la 7e minute, Ezri Konsa a ouvert le score en trompant le gardien adverse (1-0) ; Le coup de grâce de Gabriel :

  • En seconde période, à la 68e minute, le défenseur central brésilien Gabriel Magalhães a inscrit le deuxième but des locaux, scellant ainsi le sort du match (2-0) ; Contrôle serein :

  • Everton n'a pas réussi à se montrer dangereux devant le but des « Gunners » tout au long de la rencontre et repart bredouille. Feuille de match :

Premier League. 8e journée

Arsenal — Everton 2-0

Buteurs :

  • Konsa 7e, Magalhães 68e. Arsenal :

  • Raya, White, Konsa, Gabriel dos Santos, Lewis-Skelly (Calafiori, 68e), Merino (Guimarães, 68e), Eze (Zubimendi, 80e), Rice (Douman, 80e), Madueke, Ødegaard, Gyökeres (Havertz, 68e). Everton :

  • Pickford, O'Brien, Mykolenko (Hackney, 74e), Tarkowski, Rohl, Johnson (Dibling, 72e), Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall (Alcaraz, 86e), George, Barry. Pikford, O'Brayen, Mikolenko (Hakni, 74), Tarkovski, Ryol, Jonson (Dibling, 72), Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll (Alkaras, 86), Jorj, Barri.

ArsenalEvertonManchester CityMikel ArtetaGabriel Magalhães
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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