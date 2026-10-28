Déclaration fracassante d'Arteta : pourquoi Arsenal a été éliminé de la compétition

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Déclaration fracassante d'Arteta : pourquoi Arsenal a été éliminé de la compétition

Lors des huitièmes de finale de la Carabao Cup, l'un des grands favoris de la compétition, le club londonien de Arsenal a été éliminé prématurément après une défaite surprise contre le modeste club de Fleetwood qui évolue en quatrième division (League Two). Après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire, les locaux se sont imposés 5-3 lors de la séance de tirs au but.

Après cette élimination retentissante, l'entraîneur des « Gunners » Mikel Arteta s'est confié à Sky Sports sur les détails du match et l'état d'esprit au sein du groupe.

« Je n'ai aucun reproche à faire aux joueurs » : Arteta défend l'attitude de son équipe

Le technicien espagnol n'a pas caché le choc provoqué par cette défaite, mais a affirmé ne pas douter de l'engagement de ses joueurs :

  • Hommage à Fleetwood et profonde tristesse : « Tout d'abord, félicitations à Fleetwood pour sa qualification. Ils ont réussi cet exploit en jouant avec leurs armes. Pour nous, c'est une journée très triste » ;

  • Responsabilité et travail étaient au rendez-vous : « Je n'ai aucun reproche à faire sur l'attitude des joueurs. Je n'ai vu aucun joueur manquer à ses obligations. Il n'y a eu aucun problème d'engagement, de travail ou de désir de gagner » ;

  • Pas de colère, mais une profonde déception : « Il ne s'agit pas d'un manque de respect envers le match. Sinon, je serais ici en colère. Je suis triste, nous sommes tous tristes. Nous devons toujours défendre dignement l'emblème du club ».

Pourquoi la domination n'a-t-elle pas mené à la victoire ? Les facteurs clés

La défaite des Londoniens, qui ont pourtant maîtrisé la possession, s'explique par les points suivants :

  • D'innombrables occasions manquées : Arsenal a eu la possession du ballon et a multiplié les tirs, mais n'a pas su concrétiser ses occasions pour éviter la loterie des tirs au but ;

  • La loi impitoyable des coupes : « Dans les compétitions de coupe, les chances s'équilibrent souvent, surtout quand l'adversaire prend l'avantage. Nous ne leur avons presque rien laissé pendant tout le match, mais les détails ont tout décidé » ;

  • Le récit historique du match : Loupalo-Bi a ouvert le score pour Fleetwood à la 21e minute, avant que Viktor Gyökeres n'égalise à la 50e minute. Cependant, lors de la séance de tirs au but, la chance a tourné en faveur du club de division inférieure.

Comme l'a souligné Mikel Arteta, la qualité de jeu produite ne s'est pas reflétée au score, et cet échec montre qu'il est temps pour les Londoniens de tirer des conclusions sérieuses avant leurs prochains matchs en Premier League et en Ligue des champions.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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