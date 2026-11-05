Mikel Arteta s'exprime franchement sur la victoire difficile à Prague et les erreurs en seconde période

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a partagé ses réflexions après la victoire 2-1 contre le Slavia Prague dans la capitale tchèque, lors de la 4e journée de l'UEFA Champions League. Le technicien espagnol, TNT Sports a souligné l'importance des trois points obtenus lors d'une interview exclusive, tout en ne cachant pas les problèmes et les erreurs survenus en seconde période.

Bien que satisfait du jeu offensif de son équipe en première mi-temps, Arteta a insisté sur la nécessité de tirer des leçons de la passivité observée après la pause.

« Deux mi-temps contrastées » : occasions manquées et pression

L'entraîneur des Gunners a souligné la différence marquée entre les deux phases du match :

Occasions manquées en première période : « Chaque victoire à l'extérieur en Champions League est précieuse, car gagner en déplacement est toujours extrêmement difficile. En première mi-temps, nous aurions dû marquer 3 ou 4 buts, mais nous n'avons pas su concrétiser nos occasions », a déclaré Arteta ;

Difficultés défensives en seconde période : Le coach a admis avoir perdu le contrôle : « Au début de la seconde période, nous avons été contraints de défendre trop bas de manière inattendue. Nous avons commis beaucoup d'erreurs et perdu le ballon trop souvent. Ce match doit nous servir de leçon. »

« Si la situation se représentait, je prendrais la même décision » : à propos des 6 changements

L'entraîneur, qui a effectué 6 changements dans son effectif au cours du match, a défendu ses choix :

Potentiel des joueurs : « Nous avons effectué 6 changements. Nous connaissons très bien la force et le haut potentiel de nos joueurs. Je ne peux pas dire exactement ce qui a manqué aujourd'hui, mais si la situation se représentait, je prendrais les mêmes décisions » ;

Calendrier chargé et déplacements : Arteta a salué la résilience physique de son équipe tout au long de la saison : « J'apprécie énormément les résultats obtenus jusqu'à présent. Nous avons déjà disputé notre 11e match à l'extérieur cette saison. »

Après cette victoire à Prague, Arsenal porte son total à 10 points au classement général et consolide sa place dans le top 3.