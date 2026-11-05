Victoire convaincante à Prague : Arsenal bat le Slavia et grimpe à la 3e place de la LDC

Dans le cadre de la 4e journée de l'UEFA Champions League, le club londonien d'Arsenal a affronté le Slavia Prague dans la capitale tchèque. Ayant scellé le sort du match dès la première mi-temps, les « Gunners » ont décroché une victoire importante à l'extérieur sur le score de 2-1.

Grâce à ce résultat, l'équipe de Mikel Arteta a renforcé sa position de leader au classement général de la compétition.

Domination en première période et but tardif

Les « Gunners » ont entamé la rencontre avec des attaques rapides et incisives :

Le but rapide de Madueke : Dès la 9e minute, Noni Madueke a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux Anglais — 0-1 ;

Le deuxième coup de Gyökeres : À la 38e minute, le buteur suédois Viktor Gyökeres a fait preuve de son talent pour doubler la mise (0-2) ;

La réponse à la 90e minute : Plus prudents en défense en seconde période, les joueurs d'Arsenal ont concédé un but en fin de match. Filip Novak a réduit le score à la 90e minute, mais cela n'a pas suffi à sauver les locaux de la défaite — 1-2.

Feuille de match et compositions :

Compétition : UEFA Champions League, 4e journée ;

Score : Slavia (République tchèque) — Arsenal (Angleterre) — 1-2 ;

Buteurs : Novak (90) — Madueke (9), Gyökeres (38) ;

Slavia : Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Chytil, 46), Shturm, Ayaosi (Jurasek, 71), Moses (Chaloupek, 81), Sadilek, Novak ;

Arsenal : Raya, White (Timber, 78), Konsa (Mosquera, 62), Gabriel, Hincapié, Madueke (Dowman, 90+3), Zubimendi, Merino, Rice, Eze (Solis, 62), Gyökeres (Ødegaard, 78).

Ascension au classement

Après cette victoire cruciale à Prague, Arsenal porte son total à 10 points, se hissant à la 3e place du classement général et faisant un grand pas vers la qualification directe pour les phases à élimination directe.

Le Slavia, qui s'est bien battu, reste à la 34e place avec 1 point après 4 journées.