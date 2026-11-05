Victoire convaincante à Prague : Arsenal bat le Slavia et grimpe à la 3e place de la LDC

·65·Sport
Victoire convaincante à Prague : Arsenal bat le Slavia et grimpe à la 3e place de la LDC

Dans le cadre de la 4e journée de l'UEFA Champions League, le club londonien d'Arsenal a affronté le Slavia Prague dans la capitale tchèque. Ayant scellé le sort du match dès la première mi-temps, les « Gunners » ont décroché une victoire importante à l'extérieur sur le score de 2-1.

Grâce à ce résultat, l'équipe de Mikel Arteta a renforcé sa position de leader au classement général de la compétition.

Domination en première période et but tardif

Les « Gunners » ont entamé la rencontre avec des attaques rapides et incisives :

  • Le but rapide de Madueke : Dès la 9e minute, Noni Madueke a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux Anglais — 0-1 ;

  • Le deuxième coup de Gyökeres : À la 38e minute, le buteur suédois Viktor Gyökeres a fait preuve de son talent pour doubler la mise (0-2) ;

  • La réponse à la 90e minute : Plus prudents en défense en seconde période, les joueurs d'Arsenal ont concédé un but en fin de match. Filip Novak a réduit le score à la 90e minute, mais cela n'a pas suffi à sauver les locaux de la défaite — 1-2.

Feuille de match et compositions :

  • Compétition : UEFA Champions League, 4e journée ;

  • Score : Slavia (République tchèque) — Arsenal (Angleterre) — 1-2 ;

  • Buteurs : Novak (90) — Madueke (9), Gyökeres (38) ;

  • Slavia : Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Chytil, 46), Shturm, Ayaosi (Jurasek, 71), Moses (Chaloupek, 81), Sadilek, Novak ;

  • Arsenal : Raya, White (Timber, 78), Konsa (Mosquera, 62), Gabriel, Hincapié, Madueke (Dowman, 90+3), Zubimendi, Merino, Rice, Eze (Solis, 62), Gyökeres (Ødegaard, 78).

Ascension au classement

Après cette victoire cruciale à Prague, Arsenal porte son total à 10 points, se hissant à la 3e place du classement général et faisant un grand pas vers la qualification directe pour les phases à élimination directe.

Le Slavia, qui s'est bien battu, reste à la 34e place avec 1 point après 4 journées.

UEFA Champions LeagueArsenalSlavia PragueMikel ArtetaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Fenerbahçe — Slavia Prague : compositions et direct commentéFenerbahçe — Slavia Prague : compositions et direct commenté20 octobre 20:31Déclaration fracassante d'Arteta : pourquoi Arsenal a été éliminé de la compétitionDéclaration fracassante d'Arteta : pourquoi Arsenal a été éliminé de la compétition28 octobre 09:13Arsenal bat Everton avec assurance et rejoint Manchester CityArsenal bat Everton avec assurance et rejoint Manchester City24 octobre 21:41Arsenal arrache une victoire difficile sur le terrain de Nottingham Forest (vidéo)Arsenal arrache une victoire difficile sur le terrain de Nottingham Forest (vidéo)18 octobre 23:17Arsenal bat Leeds et relance la course au titreArsenal bat Leeds et relance la course au titre10 octobre 19:47Sensation en Premier League : Brighton humilie Arsenal avec un score écrasantSensation en Premier League : Brighton humilie Arsenal avec un score écrasant19 septembre 21:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis