L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a partagé ses impressions après le match nul 2-2 contre Newcastle en Premier League. Le technicien espagnol a souligné que son équipe avait toutes les chances de remporter une large victoire, mais qu'elle a perdu deux points précieux à cause de ses propres erreurs.

« Nous avons redonné confiance à l'adversaire »

Selon Arteta, les « Gunners » ont totalement dominé la première mi-temps, mais une erreur grossière dans une situation simple a changé le scénario du match :

« J'ai l'impression d'avoir perdu deux points aujourd'hui. Nous avons très bien joué en première mi-temps, à un niveau supérieur. Nos combinaisons pour sortir du pressing adverse étaient excellentes. Le score aurait dû être de 2-0, 3-0 ou même 4-0, mais cela n'a pas été le cas. Nous avons redonné confiance à l'adversaire. Nous leur avons offert un but. Nous avons perdu le ballon sur une remise en jeu et avons laissé l'ailier sans surveillance. » — Mikel Arteta

Incertitudes en seconde période et blessure de David Raya

L'entraîneur a noté qu'après la pause, Newcastle n'avait pas changé tactiquement, mais que les nombreuses passes imprécises des joueurs d'Arsenal ont aidé l'adversaire. De plus, la sortie sur blessure du gardien titulaire David Raya suscite de vives inquiétudes chez les Londoniens :

« Je ne pense pas que Newcastle ait radicalement changé son jeu à la pause. Ils ont simplement commencé à être plus efficaces. De notre côté, nous avons multiplié les passes imprécises et donné confiance à l'adversaire. Dans le football, la confiance est l'un des facteurs les plus importants, surtout dans une telle atmosphère. Je ne connais pas l'état de Raya. Le fait qu'il ait dû quitter le terrain montre que la situation n'est pas bonne. Nous effectuerons une IRM aujourd'hui ou demain pour déterminer la gravité de la blessure. »

Analyse du match Arsenal — Newcastle (2-2)

Statistiques Détails et analyse d'Arteta Compétition et résultat Premier League anglaise — Arsenal 2-2 Newcastle Domination en 1ère mi-temps Occasions suffisantes pour mener 3-0 ou 4-0 grâce au jeu combiné et à la sortie de pressing Erreur principale Perte de balle sur une remise en jeu et oubli du marquage sur l'ailier Problème en 2ème mi-temps Augmentation des passes imprécises et manque de précision pour marquer le 3ème but Pertes d'effectif Gardien David Raya blessé (IRM en attente)

Selon vous, quel impact cette perte d'avantage dans des matchs cruciaux et la blessure potentielle de David Raya auront-elles sur la course au titre ?

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