La leçon de tactique d'Emery : comment Aston Villa a fait tomber Manchester City

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La leçon de tactique d'Emery : comment Aston Villa a fait tomber Manchester City

Auteur de la sensation de la 8e journée de Premier League, Aston Villa l'entraîneur Unai Emery a évoqué les détails de la brillante victoire (2-1) contre le leader actuel, Manchester City et le football de haut niveau produit par son équipe.

Lors d'un choc intense à Villa Park, les joueurs de Birmingham ont battu les « Citizens » grâce à un doublé de Nicolas Jackson, offrant une véritable fête aux supporters.

« Nous avons dû sacrifier beaucoup pour défendre » : l'analyse d'Emery

Le technicien espagnol expérimenté a souligné le dévouement et la discipline de ses joueurs sur le terrain :

  • Du football de haut niveau : « Quel match incroyable ! C'était le sommet du football. Ce duel était un test très sérieux pour nous ;

  • Défense et facteur gardien : Pour gagner, nous avions besoin d'une confiance absolue en défense et de l'aide inestimable de notre gardien. Pour défendre contre une telle équipe, nous avons dû faire beaucoup de sacrifices ;

  • Nous continuons à progresser : Nous nous améliorons de jour en jour, de match en match, et cela me réjouit », a déclaré l'entraîneur.

« Cela doit devenir une référence pour notre équipe »

Unai Emery a souligné qu'il ne fallait pas se contenter de cette victoire et qu'il fallait maintenir la stabilité :

  • L'objectif ultime : « Aujourd'hui, nous avons réalisé une performance fantastique. Nous visons à atteindre ce niveau et à le maintenir sur le long terme ;

  • Beaucoup de travail à venir : Je suis très heureux, mais nous n'avons pas le droit de nous relâcher — il reste encore beaucoup à faire. Je veux que des journées et des victoires comme celle d'aujourd'hui deviennent la norme pour montrer la force de notre équipe », a conclu le technicien.

Situation au classement

Après cette victoire, Aston Villa porte son total à 11 points et grimpe à la 6e place du classement de la Premier League, faisant un pas important dans la course aux compétitions européennes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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