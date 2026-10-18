Aston Villa bat Newcastle à l'extérieur

Dans le cadre de la 7e journée de Premier League, en déplacement, Aston Villa a remporté une victoire minimale mais cruciale face à une équipe combative, Newcastle sur le score de 1:0.

Lors d'un match intense au St. James' Park, les joueurs de Birmingham ont su exploiter leur occasion, maintenir une défense solide et repartir avec les 3 points.

Le dénouement à la 36e minute et le sort des trois points

Le sort de la rencontre s'est joué dès la première période :

Le but victorieux de Manzambi : À la 36e minute, une attaque incisive des visiteurs a été conclue par un but — Manzambi a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux visiteurs ;

La pression des « Magpies » et les tentatives infructueuses : Newcastle a exercé une pression constante tout au long du match pour égaliser, mais la cage gardée par Suzuki est restée inviolée ;

Défense tactique : Le staff technique d'Aston Villa a renforcé sa ligne défensive avec des changements en seconde période pour préserver le score.

Feuille de match

Premier League. 7e journée

Newcastle — Aston Villa 0:1

But : Manzambi (36e).

Newcastle : Gornichek, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Nico González, Joelinton (Burn, 90e), Willock (Osula, 56e), Barnes, Wissa, Fernández-Pardo (Touré, 56e).

Aston Villa : Suzuki, Wan-Bissaka (Torres, 77e), Cash, Lindelöf, Mings, Kamara, Gomes (Barkley, 72e), Alisson (McGinn, 46e), Manzambi, Buendía (Goretzka, 72e), Jackson.

Situation au classement

Après cette victoire à l'extérieur, le milieu de tableau se resserre :