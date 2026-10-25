Dans le cadre de la nouvelle journée de la Major League Soccer (MLS), le choc disputé à la « Red Bull Arena » de Harrison s'est soldé par un résultat surprenant. L'équipe locale « New York Red Bulls » a accueilli l'équipe « Inter Miami» remplie de stars, et s'est imposée de manière convaincante sur le score de 2-0 .

Lionel Messi et Luis Suárez, malgré la présence de stars, ont perdu des points précieux en raison du pressing intense de l'adversaire et d'erreurs défensives grossières.

Le talent de Forsberg et l'erreur inattendue de Casemiro

Les hôtes ont entamé le match sur un rythme élevé, exerçant une pression dangereuse sur le but adverse dans les deux mi-temps :

Frappe décisive de Forsberg : Le milieu de terrain suédois expérimenté Emil Forsberg a été actif tout au long du match, inscrivant le premier but des « New York Red Bulls » ;

Autogoal de Casemiro : Le milieu brésilien expérimenté de Miami, Casemiro, a marqué contre son camp de manière inattendue, scellant le sort du match (2-0) ;

Difficultés offensives : Bien que l'attaquant uruguayen Luis Suárez ait joué tout le match, il a eu du mal à percer la défense compacte de l'adversaire.

L'entrée en jeu de Messi n'a pas changé la donne

La superstar argentine Lionel Messi a débuté cette rencontre sur le banc :

Changement en seconde période : L'entraîneur a fait entrer Messi à la 56e minute ;

Défense adverse : Bien que le rythme et le contrôle du jeu aient légèrement changé après l'entrée de l'attaquant argentin, les défenseurs des « Red Bulls » n'ont laissé aucun espace à Messi pour décocher des frappes décisives.

Prochaine journée : les affiches du 29 octobre

Il n'y a pas de temps de repos pour les deux clubs en MLS. Les équipes disputeront leurs prochains matchs le 29 octobre :