Autogoal de Casemiro : L'Inter Miami s'incline à New York

·7·Sport
Autogoal de Casemiro : L'Inter Miami s'incline à New York

Dans le cadre de la nouvelle journée de la Major League Soccer (MLS), le choc disputé à la « Red Bull Arena » de Harrison s'est soldé par un résultat surprenant. L'équipe locale « New York Red Bulls » a accueilli l'équipe « Inter Miami» remplie de stars, et s'est imposée de manière convaincante sur le score de 2-0 .

Lionel Messi et Luis Suárez, malgré la présence de stars, ont perdu des points précieux en raison du pressing intense de l'adversaire et d'erreurs défensives grossières.

Le talent de Forsberg et l'erreur inattendue de Casemiro

Les hôtes ont entamé le match sur un rythme élevé, exerçant une pression dangereuse sur le but adverse dans les deux mi-temps :

  • Frappe décisive de Forsberg : Le milieu de terrain suédois expérimenté Emil Forsberg a été actif tout au long du match, inscrivant le premier but des « New York Red Bulls » ;

  • Autogoal de Casemiro : Le milieu brésilien expérimenté de Miami, Casemiro, a marqué contre son camp de manière inattendue, scellant le sort du match (2-0) ;

  • Difficultés offensives : Bien que l'attaquant uruguayen Luis Suárez ait joué tout le match, il a eu du mal à percer la défense compacte de l'adversaire.

L'entrée en jeu de Messi n'a pas changé la donne

La superstar argentine Lionel Messi a débuté cette rencontre sur le banc :

  • Changement en seconde période : L'entraîneur a fait entrer Messi à la 56e minute ;

  • Défense adverse : Bien que le rythme et le contrôle du jeu aient légèrement changé après l'entrée de l'attaquant argentin, les défenseurs des « Red Bulls » n'ont laissé aucun espace à Messi pour décocher des frappes décisives.

Prochaine journée : les affiches du 29 octobre

Il n'y a pas de temps de repos pour les deux clubs en MLS. Les équipes disputeront leurs prochains matchs le 29 octobre :

  • « New York Red Bulls » se déplacera pour affronter le « New England Revolution » ;

  • « Inter Miami » accueillera à domicile le « Cincinnati », l'un des représentants les plus forts de la conférence Est.

MLSInter MiamiNew York Red BullsLionel MessiFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Messi a raté son penalty : l’Inter Miami démoli 4-1 !Messi a raté son penalty : l’Inter Miami démoli 4-1 !16 août 10:20Troisième passe décisive consécutive de Miranchuk : Atlanta signe un superbe comeback (vidéo)Troisième passe décisive consécutive de Miranchuk : Atlanta signe un superbe comeback (vidéo)16 août 12:27Messi condamné à une amende par la MLSMessi condamné à une amende par la MLS22 août 11:19Lionel Messi révèle le sommet de sa carrière et ses buts les plus importantsLionel Messi révèle le sommet de sa carrière et ses buts les plus importants23 octobre 20:24La confession de Messi : quels buts la légende argentine considère-t-elle comme les plus importants ?La confession de Messi : quels buts la légende argentine considère-t-elle comme les plus importants ?22 octobre 22:59Pourquoi Messi veut-il marquer l'histoire ? La déclaration inattendue de la légende du football mondialPourquoi Messi veut-il marquer l'histoire ? La déclaration inattendue de la légende du football mondial22 octobre 22:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran