Messi élu meilleur joueur de l'année 2026 par le magazine Vantix
L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et de l'Inter Miami Lionel Messi a été désigné meilleur footballeur de l'année 2026 par le magazine canadien Vantix Magazine. L'information a été communiquée sur la page officielle de la publication.
Il est précisé que Messi a reçu le prix de « Joueur de l'année » lors de la cérémonie « Honours 2026 ». Pour cette distinction, le joueur argentin était en concurrence avec Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise et Lamine Yamal.
Lors de la saison 2026 de MLS, Messi a disputé 31 matchs avec l'Inter Miami, marquant 26 buts et délivrant 13 passes décisives. Avec 26 réalisations, il a terminé meilleur buteur de la MLS.
Par ailleurs, Messi a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives avec l'équipe nationale d'Argentine en 2026. Il a atteint la finale de la Coupe du Monde avec son équipe nationale. Cependant, lors du match décisif, l'Argentine s'est inclinée face à l'Espagne sur le score de 0-1. Durant le mondial, Messi a participé à 8 rencontres, totalisant 8 buts et 4 passes décisives.
Pour rappel, Messi avait annoncé le 31 août 2026 qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec l'Argentine. Il a remporté la Coupe du Monde 2022, la Copa América en 2021 et 2024, ainsi que la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008 avec l'Albiceleste.
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