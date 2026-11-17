L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et de l'Inter Miami Lionel Messi a été désigné meilleur footballeur de l'année 2026 par le magazine canadien Vantix Magazine. L'information a été communiquée sur la page officielle de la publication.

Il est précisé que Messi a reçu le prix de « Joueur de l'année » lors de la cérémonie « Honours 2026 ». Pour cette distinction, le joueur argentin était en concurrence avec Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise et Lamine Yamal.

Lors de la saison 2026 de MLS, Messi a disputé 31 matchs avec l'Inter Miami, marquant 26 buts et délivrant 13 passes décisives. Avec 26 réalisations, il a terminé meilleur buteur de la MLS.