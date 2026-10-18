Doublé de Messi, deux passes décisives de Suárez : l'Inter Miami remporte une victoire cruciale

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Doublé de Messi, deux passes décisives de Suárez : l'Inter Miami remporte une victoire cruciale

Un nouveau match passionnant a eu lieu dans le cadre de la Major League Soccer (MLS). Dans l'arène spectaculaire du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, l'équipe locale Atlanta United a accueilli le club riche en stars de l' Inter Miami . Après une lutte intense et acharnée, la rencontre s'est soldée par une victoire convaincante des visiteurs sur le score de 3-1.

Du côté de Miami, le duo légendaire composé de Lionel Messi et Luis Suárez est redevenu la force décisive du match.

Le doublé de Messi et les passes précises de Suárez

Tout au long de la rencontre, l'attaque des visiteurs a fait preuve d'une grande efficacité :

  • Lionel Messi en vedette : La star argentine a trouvé le chemin des filets à deux reprises, signant un doublé et scellant la victoire de son équipe à l'extérieur ;

  • Le but supplémentaire de Berterame : L'attaquant Germán Berterame a également marqué pour l'Inter Miami ;

  • Les deux passes décisives de Suárez : L'expérimenté buteur uruguayen Luis Suárez s'est distingué non seulement par sa finition, mais aussi en créant des occasions pour ses coéquipiers, délivrant deux passes décisives.

La réponse d'Atlanta et le match complet de Miranchuk

Les hôtes ont tenté à plusieurs reprises de créer des situations dangereuses devant leur public :

  • Le seul but de la réponse : Le seul but d'Atlanta United a été inscrit par Fafa Picault ;

  • Aleksey Miranchuk sur le terrain : Membre de l'équipe nationale de Russie, Aleksey Miranchuk a débuté dans le onze de départ des locaux et a joué l'intégralité des 90 minutes, mais ses efforts n'ont pas suffi à éviter la défaite à son équipe.

Prochaine journée : matchs du 25 octobre

Les prochaines rencontres de MLS sont cruciales pour les deux équipes :

  • Atlanta United : se déplacera le 25 octobre pour affronter le Chicago Fire ;

  • Inter Miami : le même jour, les joueurs de Miami accueilleront les New York Red Bulls à domicile pour tenter de poursuivre leur moisson de points.

Atlanta UnitedInter MiamiLionel MessiDoublé de MessiMLS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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