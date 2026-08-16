Messi a raté son penalty : l’Inter Miami démoli 4-1 !

Lors de l’affiche de la 19e journée de la saison régulière de MLS, deux équipes de tête du classement — Nashville et Inter Miami» se sont affrontées.

Disputée dans la bouillante GEODIS Park de Nashville, la rencontre s’est conclue par une large et convaincante victoire 4-1 des locaux.

Nashville enchaîne les frappes, Messi rate son penalty

La rencontre s’est déroulée sous la domination et avec l’initiative constantes des locaux :

Les buts des locaux : Pour Nashville, Andy Najar , Hany Mukhtar (doublé) ainsi que Sam Surridge ont trouvé le chemin des filets et offert une large victoire à leur équipe ;

Le penalty de Messi : À la 23e minute, le capitaine de l’Inter Miami, la légende Lionel Messi n’a pas réussi à transformer son penalty et a manqué une occasion importante ;

L’unique réponse de Miami : L’unique but de l’Inter Miami a été inscrit par Lionel Messi après une passe décisive de Telasco Segovia .

Classement et programme de la prochaine journée

Après cette victoire importante, l’écart entre les leaders s’est creusé :

Écart de points : À l’issue de la 19e journée, Nashville a conforté sa première place au classement général de la MLS. L’Inter Miami, deuxième, accuse désormais cinq points de retard sur son adversaire ;

Prochains matchs : Les deux équipes disputeront leur prochain match de championnat le 20 août à l’extérieur : Nashville se déplacera chez les New York Red Bulls, tandis que l’Inter Miami affrontera le Philadelphia Union sur sa pelouse.

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