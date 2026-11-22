En playoffs de la MLS, l'Inter Miami a subi une lourde défaite à domicile face à Columbus. Bien que Lionel Messi ait disputé l'intégralité de la rencontre, il n'a pas pu aider son équipe avec un but ou une passe décisive. Les visiteurs ont marqué trois buts, prenant un avantage crucial avant le match retour.

Le duel entre l'Inter Miami et Columbus lors des playoffs de la MLS s'est soldé par un résultat inattendu. Les locaux se sont inclinés 0-3 devant leurs supporters, compliquant sérieusement leurs chances de qualification pour le tour suivant.

Columbus a été efficace dès les premières minutes. Tapia a ouvert le score sur penalty à la 9e minute. En seconde période, Columbus a consolidé sa domination.