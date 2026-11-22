L'Inter Miami de Messi lourdement battu en playoffs
En playoffs de la MLS, l'Inter Miami a subi une lourde défaite à domicile face à Columbus. Bien que Lionel Messi ait disputé l'intégralité de la rencontre, il n'a pas pu aider son équipe avec un but ou une passe décisive. Les visiteurs ont marqué trois buts, prenant un avantage crucial avant le match retour.
Le duel entre l'Inter Miami et Columbus lors des playoffs de la MLS s'est soldé par un résultat inattendu. Les locaux se sont inclinés 0-3 devant leurs supporters, compliquant sérieusement leurs chances de qualification pour le tour suivant.
Columbus a été efficace dès les premières minutes. Tapia a ouvert le score sur penalty à la 9e minute. En seconde période, Columbus a consolidé sa domination.
Columbus écrase l'équipe de Messi
Le score a été ouvert à la 9e minute grâce à un penalty de Tapia. Ce but a mis une pression immense sur l'Inter Miami.
En seconde période, les visiteurs ont trouvé le chemin des filets à deux reprises. À la 52e minute, Habrune a porté le score à 0-2. Six minutes plus tard, Tapia a inscrit son deuxième but, signant un doublé et assurant la victoire 3-0 de son équipe.
Inter Miami — Columbus 0:3
- Buts: Tapia (9e, sp; 58e), Habrune (52e).
Messi a joué tout le match mais n'a pas pu influencer le résultat
La star de l'Inter Miami, Lionel Messi, a disputé l'intégralité de la rencontre. Cependant, l'Argentin n'a enregistré ni but ni passe décisive.
Un autre point négatif pour les locaux a été l'expulsion de Lujan à la 36e minute, ce qui a pesé sur les chances de l'équipe.
Le match retour aura lieu le 28 novembre
Le match retour entre l'Inter Miami et Columbus se jouera le 28 novembre. La rencontre débutera à 06h00 (heure de Tachkent).
Après cette défaite 0-3, l'Inter Miami fait face à une mission très difficile pour se qualifier. Messi et ses coéquipiers tenteront de renverser la vapeur au retour.
Statistiques et compositions
Indicateur
Détails
Compétition
MLS, playoffs
Match
Inter Miami — Columbus
Score
0:3
Buts
Tapia (9e, sp; 58e), Habrune (52e)
Expulsion
Lujan (36e)
Match retour
28 novembre
Heure de début
06:00 (Tachkent)
Inter Miami : St. Clair, Frey (Mura, 77e), Casemiro, Mikael, Lujan, de Paul, Bright (Shaw, 62e), Segovia (Caicedo, 67e), Berterame, Messi, Suárez (Galarza, 46e).
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