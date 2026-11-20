Lionel Messi a dépassé tous ses rivaux en MLS non seulement par son jeu sur le terrain, mais aussi par son salaire. L'attaquant de l'Inter Miami est devenu le joueur le mieux payé de la ligue avec un salaire garanti de 28,33 millions de dollars par an. Il est intéressant de noter que le salaire de la star argentine a augmenté de près de 8 millions de dollars en un an.

Le syndicat des joueurs de la MLS a publié des données sur les salaires des participants au championnat en octobre 2026. Les chiffres démontrent non seulement la supériorité financière de Messi, mais aussi l'ampleur des fonds alloués aux joueurs vedettes dans le football américain.

Messi a augmenté son salaire de près de 8 millions de dollars en un an

Selon les données publiées, le salaire annuel garanti de Lionel Messi, âgé de 39 ans, s'élève à 28,33 millions de dollars. Ce chiffre n'inclut pas les primes et autres sources de revenus.

À titre de comparaison, en 2025, le salaire annuel garanti du joueur argentin était de 20,45 millions de dollars. Ainsi, en un an, son salaire a augmenté de 7,88 millions de dollars.

Le salaire de Messi est nettement supérieur à celui des autres stars de la MLS. De plus, le nombre de joueurs dont le salaire annuel garanti dépasse 10 millions de dollars a atteint cinq.

Les 5 joueurs les mieux payés de la MLS

Selon les informations publiées par le syndicat, le top 5 des joueurs les mieux rémunérés du championnat est le suivant :

Lionel Messi (Inter Miami) — 28,33 millions de dollars. Robert Lewandowski (Chicago Fire) — 19,51 millions de dollars. Antoine Griezmann (Orlando City) — 13,94 millions de dollars. Son Heung-min (Los Angeles FC) — 11,25 millions de dollars. Breel Embolo (Atlanta United) — 10,81 millions de dollars.

Le deuxième du classement, Robert Lewandowski, gagne près de 8,82 millions de dollars de moins que Messi. Il existe donc un écart financier important entre la star argentine et le joueur suivant.

Les clubs qui dépensent le plus en salaires en MLS

Le club de l'Inter Miami occupe également la première place du classement des salaires. Le montant alloué aux salaires garantis des joueurs de l'équipe s'élève à 59,37 millions de dollars.

Les cinq clubs qui dépensent le plus en salaires dans la ligue :

Inter Miami — 59,37 millions de dollars. Chicago Fire — 41,29 millions de dollars. Atlanta United — 38,35 millions de dollars. LA Galaxy — 34,91 millions de dollars. Los Angeles FC — 32,91 millions de dollars.

L'Inter Miami dépense 18,08 millions de dollars de plus en salaires de joueurs que son plus proche poursuivant, le Chicago Fire.

L'impact de Messi en MLS se reflète également dans les chiffres

La position de Lionel Messi dans le championnat américain est clairement démontrée par son salaire. Non seulement il est premier en termes de salaire personnel, mais son équipe est également le club qui alloue le plus de fonds aux salaires des joueurs.

Les chiffres publiés ont une fois de plus montré la supériorité financière de Messi en MLS. L'augmentation significative du salaire de la star argentine en un an est l'un des indicateurs confirmant que son statut dans le football américain reste unique.