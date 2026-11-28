L'Inter Miami éliminé des playoffs de la MLS après sa défaite contre Columbus
Dans le cadre des playoffs de la MLS, Columbus et l'Inter Miami se sont affrontés lors du match retour. Les hôtes ont remporté la rencontre sur le score de 1-0 et ont validé leur billet pour le tour suivant.
Détails du match et fin de la série
Alors que le match était très disputé jusqu'aux dernières minutes, le sort de la rencontre a été scellé par un unique but inscrit dans le temps additionnel — à la 90+2e minute, Rodriguez a offert la victoire à Columbus. Bien que le capitaine des visiteurs, Lionel Messi ait disputé l'intégralité des 90 minutes, il n'a pas réussi à se montrer décisif par un but ou une passe décisive.
Rappelons que lors du match aller entre ces deux équipes, Columbus s'était déjà imposé largement sur le score de 3-0. Ainsi, battu sur l'ensemble des deux matchs, l'Inter Miami met fin à son parcours dès le premier tour des playoffs de la MLS.
Feuille de match et statistiques
Indicateurs
Informations officielles
Compétition et phase
MLS, phase de playoffs
Score du match
Columbus — Inter Miami 1-0 (score cumulé — 4-0)
Buteur
Rodriguez (90+2)
Composition de l'Inter Miami
St. Clair, Frey (Shaw, 88), Casemiro, Mikael, Caicedo (Moura, 66), de Paul, Galarza, Segovia, Riquelme (Suárez, 74), Berterame, Messi
Avertissements
Caicedo (18, Inter Miami), Rodriguez (45, Columbus), Tapia (65, Columbus), Galarza (79, Inter Miami), Zawadzki (83, Columbus)
Selon vous, quelle est la raison pour laquelle l'Inter Miami, avec des stars comme Lionel Messi, Luis Suárez et Rodrigo de Paul, a été éliminé prématurément des playoffs de la MLS après deux défaites contre Columbus ?
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