Dans le cadre des playoffs de la MLS, Columbus et l'Inter Miami se sont affrontés lors du match retour. Les hôtes ont remporté la rencontre sur le score de 1-0 et ont validé leur billet pour le tour suivant.

Détails du match et fin de la série

Alors que le match était très disputé jusqu'aux dernières minutes, le sort de la rencontre a été scellé par un unique but inscrit dans le temps additionnel — à la 90+2e minute, Rodriguez a offert la victoire à Columbus. Bien que le capitaine des visiteurs, Lionel Messi ait disputé l'intégralité des 90 minutes, il n'a pas réussi à se montrer décisif par un but ou une passe décisive.