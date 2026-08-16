Troisième passe décisive consécutive de Miranchuk : Atlanta signe un superbe comeback (vidéo)

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Troisième passe décisive consécutive de Miranchuk : Atlanta signe un superbe comeback (vidéo)

Lors de la prochaine journée de la saison régulière de MLS aux États-Unis, Atlanta United a disputé un match important et intense. Opposés aux New York Red Bulls, les joueurs d’Atlanta se sont imposés 2-1 au terme d’un superbe comeback.

Le milieu de terrain russe expérimenté Aleksey Miranchuk a été l’un des principaux artisans de ce succès, avec une prestation remarquable sur le terrain.

Nouvelle passe magistrale de Miranchuk : troisième passe décisive consécutive

Le joueur russe continue de renforcer son statut dans sa nouvelle équipe et dans son championnat, tout en affichant une grande efficacité :

  • La passe décisive : Au cours du match, Miranchuk a délivré à son coéquipier une passe décisive précise et parfaitement dosée, contribuant largement à la victoire 2-1 d’Atlanta.

  • Une série personnelle : Il s’agit de la troisième passe décisive consécutive d’Aleksey en MLS.

  • Le leadership sur le terrain : Grâce à ses déplacements avec le ballon, à l’organisation des attaques et à sa capacité à percer la défense adverse, le joueur s’affirme comme le principal meneur de jeu de l’équipe.

Une première victoire attendue depuis mai

Le succès face aux New York Red Bulls revêt une grande importance psychologique et au classement pour Atlanta United :

  • Fin de la mauvaise passe : L’équipe a enfin renoué avec la victoire pour la première fois depuis mai.

  • La série s’arrête : Atlanta a officiellement mis fin à sa série noire de sept matches sans victoire, marquée par des défaites et des nuls.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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