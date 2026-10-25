Ramazon Temirov contre Lone Kavanagh : un KO rapide en combat. Comment cela est-il arrivé ? (vidéo)

Dans un affrontement majeur suivi avec grand intérêt par les fans d'arts martiaux mixtes, le célèbre combattant ouzbek Ramazon Temirov et le dangereux puncheur britannique Lone Kavanagh se sont affrontés.

Bien que ce combat de classement dans la catégorie poids mouches ait débuté par des échanges de coups ouverts et intenses dès les premières secondes, il a pris fin de manière inattendue dans les dernières minutes du premier round.

Le moment décisif : les dernières secondes du 1er round

Les deux athlètes ont imposé un pressing intense et des combinaisons rapides dès le début :

Un début fulgurant : Temirov, fidèle à son style, a multiplié les mouvements pour contrer son adversaire à distance et mettre la pression ;

La contre-attaque froide de Kavanagh : Le combattant britannique a opéré sans erreur en défense, guettant l'ouverture, et a porté une série de coups précis et puissants juste avant la fin du premier round ;

KO enregistré : Après avoir encaissé des coups lourds, notre compatriote a perdu l'équilibre et l'arbitre a dû intervenir pour arrêter le combat : la victoire de Lone Kavanagh a été actée par KO.

Quel impact cette défaite a-t-elle sur la hiérarchie de la division ?

Ce duel revêtait une importance capitale pour l'avenir des deux combattants :