Ramazon Temirov contre Lone Kavanagh : un KO rapide en combat. Comment cela est-il arrivé ? (vidéo)

·13·Sport
Ramazon Temirov contre Lone Kavanagh : un KO rapide en combat. Comment cela est-il arrivé ? (vidéo)

Dans un affrontement majeur suivi avec grand intérêt par les fans d'arts martiaux mixtes, le célèbre combattant ouzbek Ramazon Temirov et le dangereux puncheur britannique Lone Kavanagh se sont affrontés.

Bien que ce combat de classement dans la catégorie poids mouches ait débuté par des échanges de coups ouverts et intenses dès les premières secondes, il a pris fin de manière inattendue dans les dernières minutes du premier round.

Le moment décisif : les dernières secondes du 1er round

Les deux athlètes ont imposé un pressing intense et des combinaisons rapides dès le début :

  • Un début fulgurant : Temirov, fidèle à son style, a multiplié les mouvements pour contrer son adversaire à distance et mettre la pression ;

  • La contre-attaque froide de Kavanagh : Le combattant britannique a opéré sans erreur en défense, guettant l'ouverture, et a porté une série de coups précis et puissants juste avant la fin du premier round ;

  • KO enregistré : Après avoir encaissé des coups lourds, notre compatriote a perdu l'équilibre et l'arbitre a dû intervenir pour arrêter le combat : la victoire de Lone Kavanagh a été actée par KO.

Quel impact cette défaite a-t-elle sur la hiérarchie de la division ?

Ce duel revêtait une importance capitale pour l'avenir des deux combattants :

  • L'ascension de Kavanagh : En battant un adversaire classé avant la limite, le Britannique facilite considérablement sa progression vers le top 5 de la division ;

  • Une leçon pour Temirov : Pour Ramazon, qui a remporté de nombreuses victoires éclatantes au cours de sa carrière, cette défaite servira de leçon importante pour travailler ses erreurs, renforcer sa discipline tactique et revenir plus fort dans l'octogone.

Ramazon TemirovLone KavanaghMMAArts Martiaux MixtesUFC
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ramazon Temirov battu par Kavanagh par KO techniqueRamazon Temirov battu par Kavanagh par KO techniqueAujourd'hui 08:05Volkanovski met Evloev KO, Yan remporte la trilogie (Tous les résultats de l'UFC 333)Volkanovski met Evloev KO, Yan remporte la trilogie (Tous les résultats de l'UFC 333)Aujourd'hui 08:16UFC 333 : Ramazon Temirov monte dans l'octogone à Abou Dabi — carte complète et horairesUFC 333 : Ramazon Temirov monte dans l'octogone à Abou Dabi — carte complète et horairesHier 17:11«Temirov est une vraie bête, il possède une puissance terrifiante» : Dustin Poirier sur le combat à venir«Temirov est une vraie bête, il possède une puissance terrifiante» : Dustin Poirier sur le combat à venir23 octobre 09:49Choc explosif à l'UFC 333 : Loner Kavana s'exprime sur son combat contre le puncheur ouzbekChoc explosif à l'UFC 333 : Loner Kavana s'exprime sur son combat contre le puncheur ouzbek23 octobre 09:37«Le KO du prétendant !» : Ramazon Temirov révèle les secrets de son affrontement contre Steve Erceg«Le KO du prétendant !» : Ramazon Temirov révèle les secrets de son affrontement contre Steve Erceg19 septembre 19:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran