Après une défaite douloureuse, Ramazon Temirov s'adresse à ses fans

Le célèbre combattant ouzbek, connu pour ses combats spectaculaires au sein de l'UFC, Ramazon Temirov, après son combat complexe à Abou Dabi,s'est exprimé publiquement pour la première fois et a adressé un message sincère à ses fans.

Sur son compte Instagram officiel, l'athlète a publié une photo émouvante avec le drapeau de l'Ouzbékistan, soulignant fermement que malgré la défaite, il ne renoncerait pas à ses grands objectifs et continuerait à défendre l'honneur du pays sur les arènes internationales.

« Je défendrai l'honneur de ma patrie jusqu'à mon dernier souffle »

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Temirov a exprimé qu'il n'était pas brisé mentalement et qu'il aspirait à de nouvelles victoires :

L'engagement de l'athlète : « Insha'Allah, je m'efforcerai de défendre l'honneur de ma patrie et de porter haut son drapeau jusqu'à mon dernier souffle », a écrit le combattant ouzbek ;

Le soutien des fans : Peu après la publication, des milliers de fans ouzbeks et étrangers ont exprimé leur soutien dans les commentaires, affirmant que les vrais champions reviennent plus forts après de tels revers.

Que s'est-il passé lors de l'UFC 333 ?

Le grand tournoi UFC 333, qui a eu lieu le 24 octobre à Abou Dabi (EAU), est devenu la soirée la plus difficile de la carrière de Temirov :

Première défaite dans les ligues américaines : Ramazon Temirov est monté dans l'octogone face au redoutable combattant britannique Lonir Kavana, qui n'avait jamais connu la défaite au cours de sa carrière professionnelle ;

Un KO inattendu au premier round : Le combat a commencé intensément, mais à seulement trente secondes de la fin du premier round, le combattant britannique a porté une contre-attaque puissante — un uppercut — qui a scellé l'issue du combat et mis fin à la rencontre prématurément ;

Fin d'une série de 12 victoires : Ce revers a mis fin à la série impressionnante de 12 victoires consécutives de Temirov ;

Changement au classement : En raison de cette défaite par KO, l'athlète ouzbek est passé de la 7e à la 10e place du classement officiel TOP de sa catégorie de poids.

Bien qu'une baisse au classement ait été observée, la technique de frappe élevée et le mental de guerrier de Ramazon Temirov indiquent qu'il reviendra bientôt dans l'octogone encore plus fort pour lutter à nouveau pour les sommets de la division.