Le combattant kazakh de l'UFC Asu Almabayev (24–4) pourrait affronter l'athlète ouzbek Ramazon Temirov (20–4) dans l'octogone lors d'un tournoi qui devrait se tenir pour la première fois au Kazakhstan. C'est ce que rapporte Sports.kz .

Selon les informations, les organisateurs envisagent d'inclure le duel entre les deux combattants au programme du tournoi UFC prévu au Kazakhstan. Cette compétition 1er mai 2027 est fixée comme date préliminaire, mais le combat n'est pas encore officiellement confirmé.

Historique du combat annulé et derniers résultats

Rappelons qu'Almabayev et Temirov 26 juillet 2025 devaient s'affronter lors d'un tournoi UFC à Abou Dabi (EAU). Cependant, le combat a été annulé après la détection d'une substance interdite dans l'échantillon antidopage du combattant ouzbek. À l'époque, Temirov avait expliqué le résultat positif par un médicament pris pour traiter une infection, et plus tard, l'agence antidopage CSAD a confirmé la présence de trimétazidine dans l'échantillon, suspendant l'athlète pour un an.