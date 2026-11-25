Combat potentiel Temirov vs Almabayev : derniers combats, palmarès et plans pour 2027
Le combattant kazakh de l'UFC Asu Almabayev (24–4) pourrait affronter l'athlète ouzbek Ramazon Temirov (20–4) dans l'octogone lors d'un tournoi qui devrait se tenir pour la première fois au Kazakhstan. C'est ce que rapporte Sports.kz .
Selon les informations, les organisateurs envisagent d'inclure le duel entre les deux combattants au programme du tournoi UFC prévu au Kazakhstan. Cette compétition 1er mai 2027 est fixée comme date préliminaire, mais le combat n'est pas encore officiellement confirmé.
Historique du combat annulé et derniers résultats
Rappelons qu'Almabayev et Temirov 26 juillet 2025 devaient s'affronter lors d'un tournoi UFC à Abou Dabi (EAU). Cependant, le combat a été annulé après la détection d'une substance interdite dans l'échantillon antidopage du combattant ouzbek. À l'époque, Temirov avait expliqué le résultat positif par un médicament pris pour traiter une infection, et plus tard, l'agence antidopage CSAD a confirmé la présence de trimétazidine dans l'échantillon, suspendant l'athlète pour un an.
Indicateur
Asu Almabayev
Ramazon Temirov
Pays
Kazakhstan
Ouzbékistan
Palmarès
24–4
20–4
Dernier combat
21 novembre, Doha (Qatar)
24 octobre, Abou Dabi (EAU), UFC 333
Résultat du dernier combat
Défaite par décision des juges face à Kyoji Horiguchi (37–6)
Défaite par TKO au 1er round face à Loner Kavanagh (11–2)
Tournoi d'Almaty et plans régionaux
Alors que la tenue du premier tournoi de l'UFC au Kazakhstan est en discussion, l'idée de remettre à l'ordre du jour le combat Almabayev vs Temirov est redevenue pertinente. « Vestnik MMA » selon la chaîne Telegram, la promotion étudie des options pour organiser la compétition le 1er mai 2027 à Almaty . Cependant, aucune décision finale concernant la date et le lieu n'a été officiellement annoncée.
Selon vous, si le combat entre Asu Almabayev et Ramazon Temirov est organisé, qui aura le plus de chances dans l'octogone ? Laissez vos avis en commentaires !
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