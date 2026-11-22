Le combattant ouzbek de l'UFC Ramazon Temirov l'athlète japonais expérimenté qui a vaincu Asu Almabayev Kyoji Horiguchi a exprimé son désir de l'affronter.

Le combattant a partagé dans sa story Instagram officielle une séquence vidéo montrant Kyoji Horiguchi dans l'octogone lors d'une interview, adressant ainsi un message direct à la promotion.

Détails de l'appel sur les réseaux sociaux

Comme on peut le voir sur la capture d'écran, Ramazon Temirov sur cette séquence ufconparamount et ufc en identifiant les comptes, a laissé le message suivant :

« UFC, je suis prêt ! Organisons un combat spectaculaire contre cet adversaire », a déclaré Temirov.

Il a également souligné l'activité de ses fans en ajoutant en ouzbek : « Mon peuple m'identifie sur cette vidéo », a-t-il ajouté. La vidéo elle-même montre Horiguchi s'exprimant au micro avec le logo UFC on Paramount+ visible.