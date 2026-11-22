Nouvelle intrigue à l'UFC : un combat potentiel entre Ramazon Temirov et Kyoji Horiguchi
Le combattant ouzbek de l'UFC Ramazon Temirov l'athlète japonais expérimenté qui a vaincu Asu Almabayev Kyoji Horiguchi a exprimé son désir de l'affronter.
Le combattant a partagé dans sa story Instagram officielle une séquence vidéo montrant Kyoji Horiguchi dans l'octogone lors d'une interview, adressant ainsi un message direct à la promotion.
Détails de l'appel sur les réseaux sociaux
Comme on peut le voir sur la capture d'écran, Ramazon Temirov sur cette séquence ufconparamount et ufc en identifiant les comptes, a laissé le message suivant :
« UFC, je suis prêt ! Organisons un combat spectaculaire contre cet adversaire », a déclaré Temirov.
Il a également souligné l'activité de ses fans en ajoutant en ouzbek : « Mon peuple m'identifie sur cette vidéo », a-t-il ajouté. La vidéo elle-même montre Horiguchi s'exprimant au micro avec le logo UFC on Paramount+ visible.
Détail
Information
Athlète ayant lancé le défi
Ramazon Temirov (Ouzbékistan, combattant UFC)
Adversaire visé
Kyoji Horiguchi (Japon ; vainqueur d'Asu Almabayev)
Plateforme de l'appel
Story Instagram (
Message principal
Déclaration de préparation et proposition d'organiser un combat attractif
Pourquoi ce combat semble-t-il intéressant ?
Après la victoire de Kyoji Horiguchi sur Asu Almabayev, l'intérêt autour du combattant japonais a encore augmenté. Le choix de cet adversaire par Ramazon Temirov promet un duel riche en intensité, en technique et en affrontements serrés dans l'octogone. Désormais, toute l'attention est portée sur la réaction des représentants de l'UFC et du camp adverse.
Selon vous, si le combat entre Ramazon Temirov et Kyoji Horiguchi est organisé, qui aura le plus de chances de l'emporter ? Laissez vos avis dans les commentaires !
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