Volkanovski met Evloev KO, Yan remporte la trilogie (Tous les résultats de l'UFC 333)

Dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dabi, s'est tenu un grand événement numéroté attendu avec impatience par les fans d'arts martiaux : UFC 333 le tournoi a eu lieu.

La soirée de combat, qui comprenait deux défenses de titre et le combat crucial de l'Ouzbek Ramazon Temirov, a été riche en KO surprises et en affrontements acharnés.

Carte principale : Les champions conservent leurs ceintures

Des KO puissants et des revanches historiques ont marqué les combats décisifs du tournoi :

Volkanovski stoppe Evloev : Lors du combat principal de la soirée, le champion poids plume Alexander Volkanovski a défendu son titre avec succès en battant le prétendant numéro un Movsar Evloev par KO technique au 2e round ;

La trilogie Petr Yan et Merab Dvalishvili : trilogie : Dans la catégorie poids coq, le champion en titre Petr Yan a vaincu l'ancien détenteur de la ceinture Merab Dvalishvili par décision unanime des juges après 5 rounds intenses. Ainsi, le score de la trilogie entre les combattants est passé à 2:1 ;

Défaite inattendue pour Temirov : L'athlète ouzbek Ramazon Temirov est monté dans l'octogone contre le combattant anglais Lone Kavanagh, mais le duel s'est terminé dès le 1er round par un KO technique en faveur de Kavanagh.

Résultats complets de l'UFC 333

Carte principale (Main Card) :

Poids plume (combat pour le titre) : Alexander Volkanovski a battu Movsar Evloev par KO technique (TKO) au 2e round ;

Poids coq (combat pour le titre) : Petr Yan a battu Merab Dvalishvili par décision unanime ;

Poids coq : Lone Kavanagh a battu Ramazon Temirov par KO technique (TKO) au 1er round ;

Poids lourds : Alexander Volkov a battu Rizvan Kuniev par décision unanime ;

Poids plume : Aaron Pico a battu Losene Keita par KO technique au 1er round.

Carte préliminaire (Prelims) :