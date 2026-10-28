Salaires de l'UFC 333 : Volkanovski dépasse le million, combien a gagné Ramazon Temirov ?

À Abou Dabi, lors de l'UFC 333 , les estimations des salaires des combattants ayant participé à l'événement ont été publiées. Parmi les stars renommées de la ligue, les détails financiers concernant le talentueux combattant ouzbek Ramazon Temirov ainsi que son adversaire Lone Kavanagh ont été révélés.

Selon les calculs, basés sur les performances dans l'octogone et les conditions contractuelles, les revenus des stars varient considérablement.

Combattants vedettes : Le sommet du million et les leaders principaux

Parmi les combattants les mieux rémunérés du tournoi, les anciens et actuels champions dominent :

Volkanovski en tête : Le légendaire combattant australien Alexander Volkanovski arrive en tête avec près de 1,085 million de dollars pour sa participation à cet événement ;

Petr Yan et Dvalishvili aux sommets : L'ancien champion russe Petr Yan a gagné 820 000 dollars, tandis que Merab Dvalishvili complète le trio de tête avec 450 000 dollars de revenus ;

Finances du combat Kavanagh vs Temirov : Ramazon Temirov, battu au premier round par l'Anglais Lone Kavanagh, a vu la bourse de son adversaire estimée à 266 000 dollars, tandis que notre compatriote Ramazon Temirov a perçu environ 61 000 dollars pour sa performance.

Liste des salaires estimés des participants à l'UFC 333

Les chiffres publiés par les experts financiers sont les suivants :

Alexander Volkanovski — 1,085 million $

Petr Yan — 820 000 $

Merab Dvalishvili — 450 000 $

Dominick Reyes — 325 000 $

Lone Kavanagh — 266 000 $

Alexander Volkov — 257 000 $

Movsar Evloev — 159 000 $

Abdul-Rakhman Yakhyaev — 123 000 $

Nikita Krylov — 99 000 $

Aaron Pico — 83 000 $

Azamat Murzakanov — 74 000 $

Losene Keita — 71 000 $

Abubakar Vagaev — 62 000 $

Ramazon Temirov — 61 000 $

Rizvan Kuniev — 55 000 $

Nurullo Aliev — 48 000 $

À l'UFC, les salaires dépendent de l'expérience, de la popularité et des bonus. Pour Ramazon Temirov, cette étape marque le début d'un parcours prometteur dans la ligue la plus prestigieuse au monde.