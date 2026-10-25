Le FC Barcelone a remporté 4 des 5 derniers Clasicos : la série va-t-elle se poursuivre ?

Aujourd'hui, 25 octobre au soir, des millions de fans de football à travers le monde attendent avec impatience l'événement central : le prochain « El Clásico » dans le cadre de la 10e journée de la Liga espagnole.

Ce choc, qui se déroulera dans le magnifique stade catalan « Spotify Camp Nou » débutera à 01h00 dans la nuit du 26 octobre heure de Tachkent. Ce match intense et sous haute tension a été confié à l'équipe arbitrale dirigée par l'expérimenté Juan Martínez Munuera. Les cinq derniers affrontements officiels : la domination totale du FC Barcelone

En examinant les statistiques des derniers matchs officiels entre les deux équipes, la nette domination du club catalan est évidente : sur les 5 dernières rencontres,

le FC Barcelone en a remporté 4,tandis que le Real Madrid n'en a gagné qu'une seule. 10.05.2026, La Liga (35e journée) :

FC Barcelone — Real Madrid 2:0 ; 11.01.2026, Supercoupe d'Espagne (finale) :

FC Barcelone — Real Madrid 3:2 ; 26.10.2025, La Liga (10e journée) :

Real Madrid — FC Barcelone 2:1 (la dernière et unique victoire des « Merengues ») ;11.05.2025, La Liga (35e journée) :

FC Barcelone — Real Madrid 4:3 ; 26.04.2025, Coupe du Roi (finale) :

FC Barcelone — Real Madrid 3:2 .Pourquoi ce match est-il le tournant de la 10e journée ?

Alors que la course au titre bat son plein en Liga cette saison, ce derby classique apporte des réponses à plusieurs questions stratégiques :

Avantage psychologique :