Le FC Barcelone a remporté 4 des 5 derniers Clasicos : la série va-t-elle se poursuivre ?
Aujourd'hui, 25 octobre au soir, des millions de fans de football à travers le monde attendent avec impatience l'événement central : le prochain « El Clásico » dans le cadre de la 10e journée de la Liga espagnole.
Ce choc, qui se déroulera dans le magnifique stade catalan « Spotify Camp Nou » débutera à 01h00 dans la nuit du 26 octobre heure de Tachkent. Ce match intense et sous haute tension a été confié à l'équipe arbitrale dirigée par l'expérimenté Juan Martínez Munuera. Les cinq derniers affrontements officiels : la domination totale du FC Barcelone
En examinant les statistiques des derniers matchs officiels entre les deux équipes, la nette domination du club catalan est évidente : sur les 5 dernières rencontres,
le FC Barcelone en a remporté 4,tandis que le Real Madrid n'en a gagné qu'une seule. 10.05.2026, La Liga (35e journée) :
FC Barcelone — Real Madrid 2:0 ;11.01.2026, Supercoupe d'Espagne (finale) :
FC Barcelone — Real Madrid 3:2 ;26.10.2025, La Liga (10e journée) :
Real Madrid — FC Barcelone 2:1 (la dernière et unique victoire des « Merengues ») ;11.05.2025, La Liga (35e journée) :
FC Barcelone — Real Madrid 4:3 ;26.04.2025, Coupe du Roi (finale) :
FC Barcelone — Real Madrid 3:2 .Pourquoi ce match est-il le tournant de la 10e journée ?
Alors que la course au titre bat son plein en Liga cette saison, ce derby classique apporte des réponses à plusieurs questions stratégiques :
Avantage psychologique :
Le FC Barcelone compte poursuivre sa série de succès dans les confrontations directes et consolider sa place de leader au classement ; Soif de revanche :
Les Madrilènes visent à mettre fin à cette série négative en s'imposant lors de ce test difficile sur le terrain de leur rival pour réduire l'écart de points ; Pression arbitrale :
L'équipe d'arbitres dirigée par Munuera aura la responsabilité de gérer les passions traditionnelles, les situations litigieuses et la pression entre les deux clubs de manière professionnelle. Munuyera boshchiligidagi referilar guruhiga har ikki klub o‘rtasidagi an’anaviy ehtiroslar, bahsli vaziyatlar va bosimni professional darajada jilovlash mas’uliyati yuklanadi.
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