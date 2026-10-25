Rodri met en garde contre le danger que représente le Real Madrid avant le « El Clásico »

Ce soir, le monde du football attend avec impatience l'un des chocs les plus attendus de l'année, le prochain affrontement acharné « El Clásico » aura lieu. À la veille de la rencontre, le milieu de terrain du Rodri Hernández a partagé ses réflexions sur ce duel crucial et sur les dangers inattendus de l'adversaire.

Bien que de nombreux analystes et la communauté du football considèrent le géant catalan comme le grand favori du match, le milieu de terrain expérimenté a souligné la nécessité de ne pas se laisser emporter par ces évaluations et de rester vigilant.

L'art de la tromperie du Real : l'avertissement de Rodri

Selon Madrid Zone, Rodri, s'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience personnelle contre le club madrilène, s'est exprimé sur leur psychologie et leur comportement sur le terrain :

Le risque d'être puni pour excès de confiance : « Le Real peut-il tromper l'adversaire et punir son excès de confiance ? Cette méthode ne fonctionne pas avec nous, ou du moins pas avec moi. J'ai joué contre eux à maintes reprises au fil des ans et je connais bien cette équipe », a déclaré Rodri ;

Le masque de la fausse faiblesse : Le joueur a souligné que le club madrilène excelle à créer l'illusion et un faux sentiment de calme, comme s'ils n'étaient pas en bonne forme ;

Dangereux en toutes circonstances : La vérité est que, quel que soit l'état ou la crise apparente du Real, ils possèdent toujours une force de haut niveau et restent un adversaire dangereux dans n'importe quelle situation.

L'écart de 6 points au classement

Ce « El Clásico » revêt une importance stratégique décisive, non seulement pour la rivalité historique, mais aussi pour la course au titre :