Pression madrilène face au sans-faute : les infos clés avant le Clasico

·57·Sport
Pression madrilène face au sans-faute : les infos clés avant le Clasico

Ce 25 octobre au soir, le rideau se lève sur la plus grande scène du football mondial : dans le cadre de la 10e journée de La Liga espagnole, les rivaux historiques FC Barcelone et Real Madrid s'affrontent.

Ce duel crucial, qui se déroulera dans l'enceinte majestueuse de Spotify Camp Nou en Catalogne, ne sera pas seulement au centre de l'attention de millions de fans, mais aura également un impact majeur sur la suite de la course au titre cette saison.

Horaire du match et diffusion en direct

Pour les passionnés de football, la rencontre sera diffusée aux horaires et sur la chaîne suivants :

  • Coup d'envoi : Le match débutera à 01h00 dans la nuit du 26 octobre heure de Tachkent ;

  • Diffusion en direct : Le Clasico le plus important de l'année peut être suivi en direct sur la chaîne Zo‘r TV sur le territoire ouzbek.

Leadership absolu et écart de 6 points

La situation au classement augmente considérablement l'importance de ce match pour les deux équipes :

  • Le sans-faute du FC Barcelone : Les Catalans ont remporté tous leurs matchs lors des 9 premières journées de La Liga, accumulant un maximum de 27 points et occupant seuls la 1ère place du classement ;

  • L'intrigue du Real Madrid : Le club madrilène compte actuellement 21 points et les hommes de Carlo Ancelotti occupent la 3e place ;

  • Le destin de la course : Une victoire dans ce match permettrait au FC Barcelone de porter l'écart à 9 points, tandis que pour le Real, c'est l'occasion de réduire l'écart avec le leader et de relancer la course au titre.

El-ClasicoFC BarceloneReal MadridLa LigaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le FC Barcelone a remporté 4 des 5 derniers Clasicos : la série va-t-elle se poursuivre ?Le FC Barcelone a remporté 4 des 5 derniers Clasicos : la série va-t-elle se poursuivre ?Aujourd'hui 17:33Grand conflit avant le « El Clásico » : le président du FC Barcelone critique la politique de PérezGrand conflit avant le « El Clásico » : le président du FC Barcelone critique la politique de Pérez18 octobre 12:42Rodri met en garde contre le danger que représente le Real Madrid avant le « El Clásico »Rodri met en garde contre le danger que représente le Real Madrid avant le « El Clásico »Aujourd'hui 13:52La blessure de Kylian Mbappé n'est pas grave et il sera présent pour le ClásicoLa blessure de Kylian Mbappé n'est pas grave et il sera présent pour le Clásico26 septembre 23:52Stars en déclin : quels joueurs de haut niveau ont vu leur valeur baisser en Liga ?Stars en déclin : quels joueurs de haut niveau ont vu leur valeur baisser en Liga ?5 octobre 19:29Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révéléeErling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée20 octobre 12:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran