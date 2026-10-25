Pression madrilène face au sans-faute : les infos clés avant le Clasico
Ce 25 octobre au soir, le rideau se lève sur la plus grande scène du football mondial : dans le cadre de la 10e journée de La Liga espagnole, les rivaux historiques FC Barcelone et Real Madrid s'affrontent.
Ce duel crucial, qui se déroulera dans l'enceinte majestueuse de Spotify Camp Nou en Catalogne, ne sera pas seulement au centre de l'attention de millions de fans, mais aura également un impact majeur sur la suite de la course au titre cette saison.
Horaire du match et diffusion en direct
Pour les passionnés de football, la rencontre sera diffusée aux horaires et sur la chaîne suivants :
Coup d'envoi : Le match débutera à 01h00 dans la nuit du 26 octobre heure de Tachkent ;
Diffusion en direct : Le Clasico le plus important de l'année peut être suivi en direct sur la chaîne Zo‘r TV sur le territoire ouzbek.
Leadership absolu et écart de 6 points
La situation au classement augmente considérablement l'importance de ce match pour les deux équipes :
Le sans-faute du FC Barcelone : Les Catalans ont remporté tous leurs matchs lors des 9 premières journées de La Liga, accumulant un maximum de 27 points et occupant seuls la 1ère place du classement ;
L'intrigue du Real Madrid : Le club madrilène compte actuellement 21 points et les hommes de Carlo Ancelotti occupent la 3e place ;
Le destin de la course : Une victoire dans ce match permettrait au FC Barcelone de porter l'écart à 9 points, tandis que pour le Real, c'est l'occasion de réduire l'écart avec le leader et de relancer la course au titre.
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