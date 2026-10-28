Rodri explique la douloureuse défaite lors du « El Clásico » — Qu'a-t-il manqué au FC Barcelone ?

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Rodri explique la douloureuse défaite lors du « El Clásico » — Qu'a-t-il manqué au FC Barcelone ?

Lors du choc central du « El Clásico », disputé le 25 octobre dans le cadre de la 10e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid a battu le FC Barcelone 2-1 sur son terrain. Le milieu de terrain du club catalan Rodri a évalué cette lourde défaite, a reconnu la supériorité de l'adversaire et a ouvertement pointé du doigt la principale lacune de son équipe.

Selon le prestigieux journal espagnol Diario Sport, le milieu de terrain expérimenté a souligné un manque de tranchant dans la surface adverse, rappelant que la saison est encore longue et qu'il faut tirer les bonnes conclusions de cette défaite.

« Un manque de tranchant dans la surface » : l'analyse objective de Rodri

Les Catalans le leader du milieu de terrain a exprimé les points importants suivants concernant l'issue du match :

  • Reconnaître courageusement la supériorité de l'adversaire : « Si l'adversaire est meilleur sur le terrain, il faut simplement l'admettre. Ce soir-là, notre équipe a manqué de suffisamment de tranchant dans la surface adverse », a expliqué le joueur ;

  • La saison ne fait que commencer : « Nous ne sommes qu'en octobre, ce qui est une bonne chose pour nous. Il reste encore un très long chemin à parcourir dans la compétition » ;

  • Humilité et exigence de travail acharné : « Nous devons aborder le reste de la saison avec humilité, continuer à travailler sans relâche et corriger immédiatement les erreurs commises ».

Chronique du « El Clásico » du 25 octobre : le récital de Mbappé

La rencontre à Madrid a été intense et disputée jusqu'aux dernières minutes :

  • La première frappe de Mbappé : À la 41e minute, Kylian Mbappé a donné l'avantage au Real (1-0) ;

  • La réponse de Raphinha : À la 61e minute, l'ailier brésilien Raphinha a rétabli l'équilibre avec un superbe but (1-1) ;

  • Le coup de grâce à la 87e minute : À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Kylian Mbappé a signé un doublé, offrant aux Madrilènes une victoire cruciale de 2-1.

Il ressort des propos de Rodri que le FC Barcelone ne transforme pas ce revers en tragédie et concentre toute son attention sur les prochaines journées importantes de la course au titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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