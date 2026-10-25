L'Inter s'impose miraculeusement face à la Fiorentina avec des buts aux 91e et 97e minutes

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L'Inter s'impose miraculeusement face à la Fiorentina avec des buts aux 91e et 97e minutes

Dans le cadre de la 8e journée de Serie A italienne, le club de l'Inter a accueilli la Fiorentina sur son terrain, dans l'un des matchs les plus dramatiques et intenses de la saison, 2:1 remportant une victoire renversante.

Les Milanais étaient menés au score jusqu'à la fin du temps réglementaire, mais ont réussi un véritable come-back en marquant deux buts consécutifs dans le temps additionnel.

But inattendu et retournement de situation aux 91e et 97e minutes

La rencontre a été marquée par une lutte acharnée, le dénouement ayant eu lieu en fin de match :

  • La Fiorentina ouvre le score (65e minute) : Le joueur visiteur Alexandro a trompé le gardien de l'Inter au milieu de la seconde période, donnant l'avantage aux Florentins ;

  • Le but salvateur de Thuram (91e minute) : À la première minute du temps additionnel, l'attaquant français Marcus Thuram a inscrit un but crucial pour égaliser à 1:1 ;

  • Le penalty de la victoire de Zielinski (97e minute) : À la 97e minute, Piotr Zielinski a transformé froidement le penalty accordé, offrant 3 points précieux à l'Inter.

La série d'invincibilité sous Cristian Chivu : 8 matchs, 7 victoires

Cette victoire renforce la position des Milanais dans la course au titre :

  • Série sans défaite : L'Inter n'a pas perdu une seule fois lors des 8 premières journées de Serie A, 7 victoires et 1 match nul enregistrés ;

  • Seul point perdu : Les protégés de Chivu n'ont concédé qu'un seul nul cette saison, lors du déplacement contre la Roma (2:2) ;

  • Résultats précédents : Auparavant, l'équipe a remporté des victoires éclatantes contre Monza (4:1), Cagliari (0:1), Napoli (3:2), Udinese (5:3), Parma (3:0) et Bologna (1:3).

En luttant jusqu'aux dernières secondes, les Milanais ont prouvé une fois de plus qu'ils sont l'un des principaux prétendants au titre.

InterFiorentinaSerie AMarcus ThuramFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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