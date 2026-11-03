Pluie de buts en Serie A : la Fiorentina s'impose 4-2 sur le terrain de Sassuolo

Lors d'une des affiches de la 10e journée de Serie A italienne, les supporters ont assisté à un véritable festival offensif. En déplacement sur la pelouse de Sassuolo, la Fiorentina de Florence a décroché une victoire renversante 4-2 au terme d'un match intense.

Le jeune talent argentin Franco Mastantuono a de nouveau inscrit son nom au tableau d'affichage, contribuant grandement au succès des Florentins.

Chronique du match : Le doublé de Llorente et la réponse cinglante des Florentins

Dès les premières minutes, la rencontre a été ouverte et riche en rebondissements :

Llorente ouvre le score (25e minute) : Très actif, Llorente a trompé David De Gea à la 25e minute pour donner l'avantage à Sassuolo — 1:0 ;

La réponse juste avant la pause (45e minute) : Juste avant la mi-temps, les visiteurs ont accentué la pression et Pellegrino a réussi à égaliser — 1:1 ;

Frappe rapide en seconde période (50e minute) : Entamant la seconde période avec des attaques tranchantes, la Fiorentina a pris l'avantage grâce à un but précis de Njié — 1:2 ;

Doublé de Llorente (65e minute) : À la 65e minute, Llorente a de nouveau frappé pour rétablir l'équilibre et signer son doublé — 2:2 ;

Le coup de grâce de Mastantuono et Valdepenas : Dans le temps fort du match, les visiteurs ont pris le contrôle total. À la 79e minute, Franco Mastantuono a marqué un but crucial pour porter le score à 2:3, et à la 90e minute, le remplaçant Valdepenas a inscrit le dernier but, scellant une victoire éclatante 2:4.

Situation au classement

Après cette victoire, l'équipe de Florence porte son total de points à 8 points et remonte à la 15e place du classement. Sassuolo, qui compte également 8 points, chute à la 16e place en raison de la différence de buts.

Feuille de match officielle

Serie A italienne. 10e journée

Sassuolo — Fiorentina 2:4

Buts : Llorente 25, 65 — Pellegrino 45, Njié 50, Mastantuono 79, Valdepenas 90.

Composition de la Fiorentina :

David De Gea, Jimenez, Joao Mario, Dragusin, Vieri, Fagioli (Gnonto, 63e), Brescianini, Ndour, Njié (Oulai, 63e), Pellegrino (Pedro Gonçalves, 77e), Franco Mastantuono (Valdepenas, 89e).