Pluie de buts en Serie A : la Fiorentina s'impose 4-2 sur le terrain de Sassuolo

·1·Sport
Pluie de buts en Serie A : la Fiorentina s'impose 4-2 sur le terrain de Sassuolo

Lors d'une des affiches de la 10e journée de Serie A italienne, les supporters ont assisté à un véritable festival offensif. En déplacement sur la pelouse de Sassuolo, la Fiorentina de Florence a décroché une victoire renversante 4-2 au terme d'un match intense.

Le jeune talent argentin Franco Mastantuono a de nouveau inscrit son nom au tableau d'affichage, contribuant grandement au succès des Florentins.

Chronique du match : Le doublé de Llorente et la réponse cinglante des Florentins

Dès les premières minutes, la rencontre a été ouverte et riche en rebondissements :

  • Llorente ouvre le score (25e minute) : Très actif, Llorente a trompé David De Gea à la 25e minute pour donner l'avantage à Sassuolo — 1:0 ;

  • La réponse juste avant la pause (45e minute) : Juste avant la mi-temps, les visiteurs ont accentué la pression et Pellegrino a réussi à égaliser — 1:1 ;

  • Frappe rapide en seconde période (50e minute) : Entamant la seconde période avec des attaques tranchantes, la Fiorentina a pris l'avantage grâce à un but précis de Njié — 1:2 ;

  • Doublé de Llorente (65e minute) : À la 65e minute, Llorente a de nouveau frappé pour rétablir l'équilibre et signer son doublé — 2:2 ;

  • Le coup de grâce de Mastantuono et Valdepenas : Dans le temps fort du match, les visiteurs ont pris le contrôle total. À la 79e minute, Franco Mastantuono a marqué un but crucial pour porter le score à 2:3, et à la 90e minute, le remplaçant Valdepenas a inscrit le dernier but, scellant une victoire éclatante 2:4.

Situation au classement

Après cette victoire, l'équipe de Florence porte son total de points à 8 points et remonte à la 15e place du classement. Sassuolo, qui compte également 8 points, chute à la 16e place en raison de la différence de buts.

Feuille de match officielle

  • Serie A italienne. 10e journée

  • Sassuolo — Fiorentina 2:4

  • Buts : Llorente 25, 65 — Pellegrino 45, Njié 50, Mastantuono 79, Valdepenas 90.

Composition de la Fiorentina :

David De Gea, Jimenez, Joao Mario, Dragusin, Vieri, Fagioli (Gnonto, 63e), Brescianini, Ndour, Njié (Oulai, 63e), Pellegrino (Pedro Gonçalves, 77e), Franco Mastantuono (Valdepenas, 89e).

Serie AFiorentinaSassuoloFranco MastantuonoFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Lazio écrase Sassuolo à l'extérieur et prend la tête du classementLa Lazio écrase Sassuolo à l'extérieur et prend la tête du classement28 octobre 07:03Le milieu du Real, Mastantuono, réagit avec émotion aux adieux de Messi en sélectionLe milieu du Real, Mastantuono, réagit avec émotion aux adieux de Messi en sélection7 octobre 15:48Franco Mastantuono évoque son retour avec l'Argentine et ses souvenirs douloureux du MondialFranco Mastantuono évoque son retour avec l'Argentine et ses souvenirs douloureux du Mondial1 octobre 11:11L'Inter s'impose miraculeusement face à la Fiorentina avec des buts aux 91e et 97e minutesL'Inter s'impose miraculeusement face à la Fiorentina avec des buts aux 91e et 97e minutes25 octobre 19:31Frosinone - Sassuolo : compositions et direct commentéFrosinone - Sassuolo : compositions et direct commenté16 octobre 22:51Fiorentina — Como : compositions et direct commentéFiorentina — Como : compositions et direct commenté18 octobre 17:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis