Dans le cadre de la 13e journée de Serie A italienne, le club de l'Inter a accueilli le Genoa. Lors de cette rencontre, les hommes de Cristian Chivu ont inscrit quatre buts sans réponse dans les filets adverses, s'offrant une large victoire 4-0.

Le doublé de Marcus Thuram et la domination en première période

Les Milanais ont pratiquement scellé le sort du match dès la première mi-temps. À la 29e minute, le capitaine de l'équipe, Lautaro Martínez a ouvert le score, tandis qu'à la 40e minute, Marcus Thuram a doublé la mise. Dans le temps additionnel de la première période (45+3) Petar Sučić a également inscrit son nom au tableau d'affichage, portant le score à 3-0.

Maintenant leur domination en seconde période, les « Nerazzurri » ont conclu le match à la 54e minute grâce au deuxième but de Marcus Thuram— 4-0.

Après cette victoire, l'Inter porte son total à 32 points et grimpe à la 2e place du classement. Le club génois, quant à lui, reste à la 11e place avec 16 points.

Feuille de match et statistiques principales

Statistiques Informations officielles Compétition et journée Serie A italienne, 13e journée Match et résultat Inter — Genoa 4-0 Buteurs Lautaro Martínez (29'), Marcus Thuram (40', 54'), Petar Sučić (45+3') Classement Inter — 32 points (2e place); Genoa — 16 points (11e place) Composition de l'Inter Provedel, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Sučić, Carlos Augusto (Stones, 59), Jones, Dimarco (Luis Enrique, 83), Thuram (Lavelli, 83), Lautaro Martínez (Esposito, 59) Composition du Genoa Baylo, Marcandalli, Otoa, Vásquez, Kingsley, Viaf, Traoré (Frendrup, 56), Mitaj, Ellerston, Mikael, Osmajić (Venturino, 66), Messias (Vitinha, 57)

Selon vous, l'Inter, montée à la 2e place sous la direction de Cristian Chivu, peut-elle devenir la grande favorite pour le Scudetto cette saison ?

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