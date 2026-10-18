Sensation à Florence : Côme s'impose 3-1 sur le terrain de la Fiorentina

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Sensation à Florence : Côme s'impose 3-1 sur le terrain de la Fiorentina

Dans le cadre de la 7e journée de Serie A, au stade Artemio Franchi de Florence, lors d'un match opposant l'une des équipes les plus en vue du championnat, Côme a remporté une victoire convaincante de 3-1 à l'extérieur contre le prestigieux club de la Fiorentina. Les visiteurs, ayant multiplié les tirs cadrés face à David De Gea, n'ont laissé aucune chance à leur adversaire et ont sécurisé trois points précieux.

Deux buts rapides en première période et la réponse de Pongracic

La rencontre a débuté par des attaques intenses et actives de la part des visiteurs :

Liberali ouvre le score :

  • À la 32e minute, une attaque construite de Côme a porté ses fruits — Mattia Liberali a trompé le gardien florentin De Gea d'une frappe précise (0-1) ; Le deuxième but rapide de Nico Paz :

  • À peine quatre minutes plus tard, à la 36e minute, le talentueux milieu de terrain Nico Paz a inscrit le deuxième but de son équipe, consolidant ainsi l'avantage (0-2) ; Le suspense avant la pause :

  • Juste avant la mi-temps, à la 45e minute, le défenseur local Marin Pongracic a réduit le score, redonnant espoir aux « Viola » — 1-2. Le coup de grâce de Douvikas et le score final de 1-3

Bien que les locaux se soient projetés vers l'avant en début de seconde période pour égaliser, Côme a scellé le sort du match en contre-attaque :

Le troisième but à la 57e minute :

  • Anastasios Douvikas a profité d'un espace dans la défense adverse pour envoyer le ballon au fond des filets — 1-3 ; Une défense solide :

  • Dans les minutes restantes, la ligne défensive des visiteurs et le gardien Butez ont repoussé toutes les tentatives adverses, préservant ainsi le score victorieux. Feuille de match

Serie A. 7e journée

Fiorentina — Côme 1:3

Buts

:Pongracic (45) — Liberali (32), Paz (36), Douvikas (57). Fiorentina :

  • De Gea, Jimenez (Dodo, 69), Vieri (Valdepenas, 64), Dragusin, Pongracic, Pedro Goncalves (Gnonto, 63), Mastantuono (Brescianini, 69), N'Dour (Beto, 79), Fagioli, Ndiaye, Pellegrino. Côme :

  • Butez, Chalobah (Ramon, 14), Valli (Kayki, 46), Smolcic, Kempf, Paz (Perrone, 61), Da Cunha (Ricci, 83), Liberali (Kumbulla, 83), Millico, Cacace, Douvikas. Classement : Côme se rapproche des leaders

Cette victoire importante à l'extérieur a eu un impact significatif sur le classement :

Côme dans le haut du tableau :

  • Après cette victoire, Côme porte son total à 14 points et remonte dans la partie haute du classement, rejoignant la lutte pour les places européennes ; La Fiorentina en crise :

  • Les Florentins, qui connaissent un début de saison très difficile, restent bloqués à la 17e place avec seulement 4 points. 4 ochko bilan 17-pog‘onada qolib ketmoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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